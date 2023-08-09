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Herkes bu yanlışı yapıyor! Soğanı sakın bu şekilde tüketmeyin! Meğer mıknatıs gibi çekiyormuş!

Soğan, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Son zamanlarda yapılan bir uyarı soğanla ilgili hataları gün yüzüne çıkardı. Beslenme uzmanları tüketilirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlarına değindi. Sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinen soğanın doğru şekilde saklanması ve kullanılması gerektiği vurgulandı. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2023 21:48
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Herkes bu yanlışı yapıyor! Soğanı sakın bu şekilde tüketmeyin! Meğer mıknatıs gibi çekiyormuş!

Soğan, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Son zamanlarda yapılan bir uyarı soğanla ilgili hataları gün yüzüne çıkardı. Beslenme uzmanları tüketilirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlarına değindi. Sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinen soğanın doğru şekilde saklanması ve kullanılması gerektiği vurgulandı. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Herkes bu yanlışı yapıyor! Soğanı sakın bu şekilde tüketmeyin! Meğer mıknatıs gibi çekiyormuş!

Sağlığa dost bir sebze olan soğan, yemeklerin vazgeçilmesi olarak biliniyor. Hem çiğ olarak hem de pişirilerek kullanılan soğanın birçok çeşidi bulunuyor.

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Herkes bu yanlışı yapıyor! Soğanı sakın bu şekilde tüketmeyin! Meğer mıknatıs gibi çekiyormuş!

DOĞAL ANTİBİYOTİK!

Doğal antibiyotik görevi gören soğan, özellikle kış mevsiminde bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinde büyük rol oynuyor.

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Herkes bu yanlışı yapıyor! Soğanı sakın bu şekilde tüketmeyin! Meğer mıknatıs gibi çekiyormuş!

Soğan özellikle A vitamini , C ve B vitaminleri açısından önemli bir kaynak. Ayrıca kükürt, iyot, kalsiyum, demir, folat, magnezyum, fosfor, potasyum ve antioksidanlar açısından da zengin.

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Herkes bu yanlışı yapıyor! Soğanı sakın bu şekilde tüketmeyin! Meğer mıknatıs gibi çekiyormuş!

A vitamini hem enfeksiyonlara karşı bağışıklığı hem de göz sağlığını destekler B vitaminleri ise suda eriyen vitaminlerdir. B vitamini bağışıklık ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. C vitamini ise özellikle kış mevsiminde hastalıklardan korunmaya destek olmaktadır.