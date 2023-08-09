Herkes bu yanlışı yapıyor! Soğanı sakın bu şekilde tüketmeyin! Meğer mıknatıs gibi çekiyormuş!

Soğan, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Son zamanlarda yapılan bir uyarı soğanla ilgili hataları gün yüzüne çıkardı. Beslenme uzmanları tüketilirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlarına değindi. Sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinen soğanın doğru şekilde saklanması ve kullanılması gerektiği vurgulandı. İşte detayları...