HaberlerGaleriGüne böyle başlayın romatizmayı tarihe gömün! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Şifası say say bitmiyor!
Güne böyle başlayın romatizmayı tarihe gömün! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Şifası say say bitmiyor!
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu her sabah tüketildiğinde adeta şifa dağıtan o besini açıkladı. Düzenli olarak tüketildiği takdirde özellikle eklem rahatsızlıklarına iyi gelen bu besin aynı zamanda da romatizmaya iyi geliyor. İşte Saraçoğlu'nun takipleriyle paylaştığı şifa reçetesi...