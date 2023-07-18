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Haberler Galeri Güne böyle başlayın romatizmayı tarihe gömün! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Şifası say say bitmiyor! 

Güne böyle başlayın romatizmayı tarihe gömün! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Şifası say say bitmiyor! 

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu her sabah tüketildiğinde adeta şifa dağıtan o besini açıkladı. Düzenli olarak tüketildiği takdirde özellikle eklem rahatsızlıklarına iyi gelen bu besin aynı zamanda da romatizmaya iyi geliyor. İşte Saraçoğlu'nun takipleriyle paylaştığı şifa reçetesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 16:00
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Güne böyle başlayın romatizmayı tarihe gömün! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Şifası say say bitmiyor!

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu her sabah tüketildiğinde adeta şifa dağıtan o besini açıkladı. Düzenli olarak tüketildiği takdirde özellikle eklem rahatsızlıklarına iyi gelen bu besin aynı zamanda da romatizmaya iyi geliyor. İşte Saraçoğlu'nun takipleriyle paylaştığı şifa reçetesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Güne böyle başlayın romatizmayı tarihe gömün! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Şifası say say bitmiyor!

ŞİFA KAYNAĞI

Kahvaltıda sadece tadı için tükettiğimiz, kiminin sevdiği kiminin sevmediği tahinin faydaları saymakla bitmiyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bu besin kaynağını kendisinin de her sabah tükettiğini belirterek şifalarını saydı.

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Güne böyle başlayın romatizmayı tarihe gömün! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Şifası say say bitmiyor!

SARAÇOĞLU'NDAN SAĞLIK TÜYOSU

Sağlık üzerine verdiği tavsiyelerle ünlü olan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, onlarca besin içinde her sabah mutlaka tükettiği gıdayı açıkladı. Saraçoğlu, her sabah düzenli olarak bir kaşık tahin yediğini söyledi. Bu sağlık sırrını takipçileriyle paylaşan Saraçoğlu, "Güne tahin yiyerek başlayın" dedi.

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Güne böyle başlayın romatizmayı tarihe gömün! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Şifası say say bitmiyor!

Tahin özellikle eklem rahatsızlıklarına ve romatizmaya iyi geliyor. Bu şifalı gıda olası romatizma riskinin de en aza indirgenmesini sağlıyor.

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Güne böyle başlayın romatizmayı tarihe gömün! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Şifası say say bitmiyor!

Eklem sağlığı için bir numaralı şifa olan tahinin fitness yapan kişiler tarafından antrenman öncesinde ve sonrasında tüketilmesi gerekiyor. Bu şekilde spor yapan kişiler hem eklem sağlıklarını koruyor hem de enerjileri artıyor.