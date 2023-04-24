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Haberler Galeri En az Kardiyo kadar etkili! Ender Saraç tarifi verdi! Ne göbek ne basen kalacak! 🍵Bu çay hepsine bay bay diyor...

En az Kardiyo kadar etkili! Ender Saraç tarifi verdi! Ne göbek ne basen kalacak! 🍵Bu çay hepsine bay bay diyor...

Bir türlü kilo veremeyenler denesin! Düzenli içerseniz göbek ve basen yağlarınızdan kurtulabilirsiniz. Ünlü Doktor ve yazar Ender Saraç, metabolizmayı hızlandıran tarifleriyle gündemde. Günde 3 bardak tüketebileceğiniz bu çay vücudunuzdaki kalorilere adeta savaş açıyor. Sizde sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin! İşte cayır cayır yağ yakan çay tarifi...

Giriş Tarihi: 24.04.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 08:40
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En az Kardiyo kadar etkili! Ender Saraç tarifi verdi! Ne göbek ne basen kalacak! 🍵Bu çay hepsine bay bay diyor...

Bu çay tarifi vücuttaki kalorilere savaş açıyor. Doktor Ender Saraç kilo vermek isteyenlere altın değerinde tavsiyeler verdi. Metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olan bu tarif, basen ve göbek yağlarını cayır cayır yakacak.Diyet yaptığınız halde kilo veremiyorsanız öğünleriniz yayına bu çayı ekleyin! İşte, kardiyo kadar etki gösteren çay tarifi...

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En az Kardiyo kadar etkili! Ender Saraç tarifi verdi! Ne göbek ne basen kalacak! 🍵Bu çay hepsine bay bay diyor...

YAĞ YAKAN ACI ÇAY İLE ZAYIFLAYIN!

*Yağ yakan acı çay, aynı zamanda soğuk algınlığı, nezle, grip, üşüyenler ve "metabolizmam yavaş" diyenler için de yardımcı oluyor.

*İçeriğindeki güçlü baharatlar, vücuda şifa kaynağı!

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En az Kardiyo kadar etkili! Ender Saraç tarifi verdi! Ne göbek ne basen kalacak! 🍵Bu çay hepsine bay bay diyor...

*Kış aylarında tüketildiğinde hastalıklardan koruyor.

*Bol miktarda mineral ve bazı vitaminlerin yanı sıra içeriğindeki güçlü bileşenler bu çayı tam bir kalori canavarı haline getiriyor.

*Taze ve kolayca hazırlayarak sıcakken tüketilmesi gerekir.

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En az Kardiyo kadar etkili! Ender Saraç tarifi verdi! Ne göbek ne basen kalacak! 🍵Bu çay hepsine bay bay diyor...

*Her gün 3 bardak içebilirsiniz.

*Spordan 5-10 dakika önce tüketildiğinde daha hızlı kilo vermenizi sağlar.

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En az Kardiyo kadar etkili! Ender Saraç tarifi verdi! Ne göbek ne basen kalacak! 🍵Bu çay hepsine bay bay diyor...

*Dr. Ender Saraç, yağ yakıcı acı çay ile ilgili "Özellikle size önerdiğim yürüyüşten 5-10 dakika önce bu sıcak ve acı çayı içerseniz ve peşine sizi terletecek kadar tempolu yürüyüşünüzü yaparsanız birkaç gün içindeki değişikliğe siz de şaşıracaksınız." diyor.