En az Kardiyo kadar etkili! Ender Saraç tarifi verdi! Ne göbek ne basen kalacak! 🍵Bu çay hepsine bay bay diyor...

*Dr. Ender Saraç, yağ yakıcı acı çay ile ilgili "Özellikle size önerdiğim yürüyüşten 5-10 dakika önce bu sıcak ve acı çayı içerseniz ve peşine sizi terletecek kadar tempolu yürüyüşünüzü yaparsanız birkaç gün içindeki değişikliğe siz de şaşıracaksınız." diyor.