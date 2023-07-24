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Canan Karatay tarifini verdi! Bağışıklığı güçlendiriyor! Her bardağında şifa saklı! Osmanlı Padişahları...

Meğer Osmanlı Padişahları da tüketiyormuş! Bu çay diğer içtiklerimize benzemiyor. Sağlıklı beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamalarla ezber bozan Karatay'ın verdiği tavsiyeler sosyal medyada gündem oluyor. Canan Karatay Karatay'ın bağışıklığı güçlendiren çay tarifini deneyince mucizesine tanık olacaksınız. Bir bardak içtiğinizde bile etki edecek. İşte, Canan Karatay'ın ısrarla önerdiği o tarif...

Giriş Tarihi: 24.07.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 10:57
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Canan Karatay tarifini verdi! Bağışıklığı güçlendiriyor! Her bardağında şifa saklı! Osmanlı Padişahları...

Canan Karatay ısrarla önerdi! İsmini duyduğunuz inanamayacaksınız! Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Karatay'ın verdiği tavsiyeler birçok kişiye şifa veriyor. Karatay, bağışıklığı düşük olanlara mucizevi tarifini verdi. İşte, Osmanlı Padişahlarının da tükettiği o baharat...

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Canan Karatay tarifini verdi! Bağışıklığı güçlendiriyor! Her bardağında şifa saklı! Osmanlı Padişahları...

BAĞIŞIKLI DÜŞÜK OLANLAR TÜKETSİN!

Canan Karatay, Osmanlı Padişahlarının da tükettiği sumak tohumu çayını tavsiye etti.

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Canan Karatay tarifini verdi! Bağışıklığı güçlendiriyor! Her bardağında şifa saklı! Osmanlı Padişahları...

Canan Karatay taze olmasını belirttiği sumak tohumundan bir yemek kaşığı kadar bir su bardağıyla beraber cezveye koyulup kaynatılmasını tavsiye ediyor..

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Canan Karatay tarifini verdi! Bağışıklığı güçlendiriyor! Her bardağında şifa saklı! Osmanlı Padişahları...

SUMAK ÇAYI FAYDALARI

Karaciğer vücudun fonksiyonel olarak temel taşını oluşturan organlardan biridir. Padişah baharatı olarak geçen sumak ise karaciğerin fonksiyonlarına en çok destek veren baharattır. Adeta karaciğeri sıfırlayıp yeniden çalışmasını sağlar.

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Canan Karatay tarifini verdi! Bağışıklığı güçlendiriyor! Her bardağında şifa saklı! Osmanlı Padişahları...

Padişah baharatı olarak geçmesinin nedeni ise ekşi tat seven Padişahlar her yemeklerinde ve sefere çıktıklarında sumak yanlarına alırlardı. Sumak vücudun adeta doğal ilacı olarak kullanılırdı.

Sumak çok güçlü bir toksin atıcı baharattır. Bu yüzden yüzyıllar boyunca şifa amaçlı tüketildi. Günümüzde ekşi bir tat vermesi için salatalara ve yemeklere konulan sumak baharatı karaciğer fonksiyonları için birebir fayda sağlar.