19 Mayıs 2023, Cuma
Canan Karatay öve öve bitiremedi! Kilo vermek isteyenler kahvenizi bu olmadan içmeyin! 1 kaşığı bile...
Canan Karatay öve öve bitiremedi! Zayıflamak isteyenlerin tüketmekten çekindiği besinlerden birisi de yağlar...Beynin yağlarla çalıştığını sürekli dile getiren Prof. Dr. Canan Karatay, bu tarifiyle yine ezberleri bozdu. Tek başına bile birçok faydası bulunan Türk kahvesini bu şekilde tüketin! İşte, yağları cayır cayır yakan mucizevi tarif!
Giriş Tarihi: 19.05.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 12:00
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14