Canan Karatay mucize gibi zayıflatan tarifi verdi! Sabah uyanır uyanmaz bunu mutlaka yapın! Etkisi inanılmaz...

Hem sağlık hem de kendimizle daha barışık bir hayat için hepimiz sağlıklı beslenip kilo verme ihtiyacını duymuşuzdur. Ancak yememek öyle kolayca olabilen bir durum değil. En azından bir öğünü doğru yakalamak hayatımızda birçok şeyi değiştirebilir. Konuya ilişkin Prof. Dr. Canan Karatay mucize gibi zayıflatan tarifi verdi. İşte kahvaltıda neler yenmeli nelerden uzak durulmalı...