28 Mayıs 2023, Pazar
Canan Karatay kesin ifadelerle uyardı: "Kilo aldırıyor! Diyet listenizden onu çıkarın! Meğer...
Diyet listelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan o besin için uyardı. Kilo vermek için hazırlanan diyet listeleri kişiye göre farklılıklar gösterse de belli başlı bel kemikleri yer alıyor. O besin için insan yiyeceği olmadığını, gluten dolu, metobolizmaya zararlı bir besin olduğunu belirtti. İşte Karatay'ın diyet ezberlerini bozacak açıklaması...
Giriş Tarihi: 28.05.2023 19:30 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 19:30
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