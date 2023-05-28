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Canan Karatay kesin ifadelerle uyardı: "Kilo aldırıyor! Diyet listenizden onu çıkarın! Meğer...

Diyet listelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan o besin için uyardı. Kilo vermek için hazırlanan diyet listeleri kişiye göre farklılıklar gösterse de belli başlı bel kemikleri yer alıyor. O besin için insan yiyeceği olmadığını, gluten dolu, metobolizmaya zararlı bir besin olduğunu belirtti. İşte Karatay'ın diyet ezberlerini bozacak açıklaması...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2023 19:30 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 19:30
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Canan Karatay kesin ifadelerle uyardı: Kilo aldırıyor! Diyet listenizden onu çıkarın! Meğer...

Canan Karatay açıklamalarıyla ezberleri bozmaya devam ediyor. Diyet için hemen hemen herkesin listesini eklediği o besin ile ilgili keskin konuşan Karatay, kilo verdirmekten ziyade aldırdığını açıkladı. İşte Karatay'ın açıklamaları. Meğer...

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Canan Karatay kesin ifadelerle uyardı: Kilo aldırıyor! Diyet listenizden onu çıkarın! Meğer...

"PAKET DONDURMA YEMEYİN"

Prof. Dr. Canan Karatay çoğu yiyecekte olduğu gibi dondurmada da ev yapımını tercih ediyor. Karatay'a göre paket dondurmalar sağlığımız için bir tehdit. Paket dondurmada mısır şurubu şekeri olduğunu söyleyen Canan Karatay, bu şurupların metabolizmayı ve bağırsakları bozduğunu belirtti.

Mısır şurubu, çocukları zehirliyor. Anneler, daima ev dondurmasını tercih etmeli.

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Canan Karatay kesin ifadelerle uyardı: Kilo aldırıyor! Diyet listenizden onu çıkarın! Meğer...

"MİDYE SAĞLIKLI DEĞİL"

"Midye yiyelim mi" sorumuza Canan Karatay'dan olumlu cevap gelmedi.

Piyasadaki tüm midyelerin Kayseri'deki bir fabrikadan dağıtıldığını açıklayan Canan Karatay, midyelerde kullanılan pirince güvenmediğini belirterek "İçine ne konulduğunu bilmiyorum, hazır satılanlara karşıyım. Sahillerde satılanlara dikkat edin" dedi.

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Canan Karatay kesin ifadelerle uyardı: Kilo aldırıyor! Diyet listenizden onu çıkarın! Meğer...

"ÇİĞ KÖFTEYİ EVDE YAPIN"

"Çiğ köfte sağlıklı et ve yerel bulgurdan olmalı. Dışarıda satılanlarda hangi bulguru kullandıklarını bilmiyoruz. Doğal olanı tercih edin. Evde yapıp yiyebilirsiniz, kilo alıyorum diye korkmayın"

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Canan Karatay kesin ifadelerle uyardı: Kilo aldırıyor! Diyet listenizden onu çıkarın! Meğer...

"EN GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN"

Her sabah mutlaka bir fincan Türk kahvesi içtiğini söyleyen Karatay, şekere karşı açtığı savaşı, burada da devam ettirdi.

Türk kahvesinin şekeri sevmediğini, mutlaka şekersiz tüketilmesi gerektiğini belirten ünlü doktor, kahvenin çok güçlü bir antioksidan olduğunun altını çizdi.