Canan Karatay kesin ifadelerle uyardı: "Kilo aldırıyor! Diyet listenizden onu çıkarın! Meğer...

"PAKET DONDURMA YEMEYİN"

Prof. Dr. Canan Karatay çoğu yiyecekte olduğu gibi dondurmada da ev yapımını tercih ediyor. Karatay'a göre paket dondurmalar sağlığımız için bir tehdit. Paket dondurmada mısır şurubu şekeri olduğunu söyleyen Canan Karatay, bu şurupların metabolizmayı ve bağırsakları bozduğunu belirtti.

Mısır şurubu, çocukları zehirliyor. Anneler, daima ev dondurmasını tercih etmeli.