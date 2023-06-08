08 Haziran 2023, Perşembe
Bu yöntemle kilo vermemek imkansız! Canan Karatay'dan 2 haftada 7 kilo verdiren yağ yakıcı diyet listesi! Yüzde yüz sonuç veriyor!
Canan Karatay kalıcı kilo vermenin yollarını açıkladı! Sağlıklı beslenme konusunda yaptığı açıklamalarda gündem yaratan Karatay, zayıflamak isteyenlere altın değerinde tavsiyeler verdi. Kalıcı kilo vermenin sırrını veren ünlü profesör, neler yapmamız gerektiğini tek tek açıkladı. İşte, 2 haftada yağlarınızı yok eden diyet listesi...
Giriş Tarihi: 08.06.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 15:59
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