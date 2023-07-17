17 Temmuz 2023, Pazartesi
Baş ağrısını şipşak geçiriyor! İbn-i Sina 1000 yıllık İLAÇSIZ doğal çözüm! Sıcak çarpmasına hemen bunu yapın!
Artan sıcak havalar çeşitli rahatsızlıklara davetiye çıkarıyor. Baş ağrısı, mide bulantısı, nefes darlığı gibi çeşitli şikayetlere neden olan sıcak havalara karşı ilaçsız doğal çözüm Tıp ilminin temellerini atan İbn-i Sina tarafından yıllar önce verildi. İşte sıcak çarpması yaşayan birine şipşak tedavi...
Giriş Tarihi: 17.07.2023 13:09 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 13:23
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