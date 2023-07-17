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Baş ağrısını şipşak geçiriyor! İbn-i Sina 1000 yıllık İLAÇSIZ doğal çözüm! Sıcak çarpmasına hemen bunu yapın!

Artan sıcak havalar çeşitli rahatsızlıklara davetiye çıkarıyor. Baş ağrısı, mide bulantısı, nefes darlığı gibi çeşitli şikayetlere neden olan sıcak havalara karşı ilaçsız doğal çözüm Tıp ilminin temellerini atan İbn-i Sina tarafından yıllar önce verildi. İşte sıcak çarpması yaşayan birine şipşak tedavi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.07.2023 13:09 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 13:23
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Baş ağrısını şipşak geçiriyor! İbn-i Sina 1000 yıllık İLAÇSIZ doğal çözüm! Sıcak çarpmasına hemen bunu yapın!

Sıcak havaların en büyük sorunlarından biri de baş ağrısı. Sıklıkla yaygınlaşan baş ağrısına karşı kimyasal ilaçlar kullanmak yerine doğal çözümler arayanlara İslam coğrafyasının en önemli bilim insanlarından İbn-i Sina'dan tedavi reçetesi geldi. Asırlar öncesinden kaleme aldığı bu tedaviyle birlikte baş ağrınız şipşak geçecek. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Baş ağrısını şipşak geçiriyor! İbn-i Sina 1000 yıllık İLAÇSIZ doğal çözüm! Sıcak çarpmasına hemen bunu yapın!

Şu yaşadığımız sıcak günlere ilaç gibi gelecek bazı tavsiye ve tarifleri de var İbni Sina'nın. Bunaltıcı sıcaklara karşı yolda yürürken bile göğsünü tutan ve nefes almakta zorluk çekenlere şifası şöyleydi:

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Baş ağrısını şipşak geçiriyor! İbn-i Sina 1000 yıllık İLAÇSIZ doğal çözüm! Sıcak çarpmasına hemen bunu yapın!

"Pişirilmiş kuru zufa otu yedirin, ada soğanı sıyrığı, geven, sarı incir, kabuksuz badem ve bal ile birlikte yedirerek içirin.

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Baş ağrısını şipşak geçiriyor! İbn-i Sina 1000 yıllık İLAÇSIZ doğal çözüm! Sıcak çarpmasına hemen bunu yapın!

Ceviz yağı ile birlikte nohut suyu, dereotu da yedirin ve sıcak su içirin"

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Baş ağrısını şipşak geçiriyor! İbn-i Sina 1000 yıllık İLAÇSIZ doğal çözüm! Sıcak çarpmasına hemen bunu yapın!

Vücuttaki her bir sorun için bitki, yağ ve gıdalar sunarak şifa dağıtan büyük hekim, ağız kokusu için çözüm de sundu elbette. Tarifi de burada.