Banyo kültürünüzü kökünden değiştirecek yöntem! İbn-i Sina sizi diriltecek şifayı verdi! Kalp, kas, eklem, cilt... Yok yok!

Banyonun sadece basit bir temizlenme yolu olmadığını belirten İbn-i Sina, hastalıkları bertaraf etmek için dikkat edilmesi gereken bazı hususları asırlar öncesinden anlattı. Tokken alınan banyonun beyin fonksiyonlarını aşırı etkilediğine işaret eden usta hekim, açken yapılan banyonun ise kan basıncını düşürdüğünü ifade ediyor. Bu 5 yöntem kas, eklem, cilt sağlığınıza iyi gelecek. İşte detayları...