15 Haziran 2023, Perşembe
Anında doping etkisi veriyor... Yorgunluğa, halsizliğe bir çırpıda çözüm! Canan Karatay açıkladı, sabah akşam eritip...
Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusundaki ezberleri bozan açıklamalarıyla bir kez daha gündemde. Bu sefer, sürekli enerjisiz hissedenlere altın değerinde bir tavsiye verdi. Karatay, yorgunluğun çözümünü bulduğunu belirterek, "mutlaka tüketin" dediği bir besini açıkladı. Karatay'a göre, halsizlik ve enerji eksikliğiyle mücadele etmek için tüketilmesi gereken besin, kahve. Ünlü profesör, kahvenin anında doping etkisi yarattığını ve vücuda enerji verdiğini vurguladı. Kahvenin içerdiği kafein sayesinde beyin ve sinir sistemini uyardığını belirten Karatay, bu etkisiyle yorgunluğu ve halsizliği giderebileceğini söyledi.
Giriş Tarihi: 15.06.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 08:38
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