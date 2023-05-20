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Haberler Galeri Akciğerdeki zehri söküp atıyor! Sigara bağımlıları dikkat! Tüketince yeniden doğmuş gibi olacaksınız! Sabahları aç karnına...

Akciğerdeki zehri söküp atıyor! Sigara bağımlıları dikkat! Tüketince yeniden doğmuş gibi olacaksınız! Sabahları aç karnına...

Sigara kullananlar dikkat! Bu besinlerle yeniden doğmuş gibi olacaksınız. Kanser başta olmak üzere, KOAH, kalp hastalıkları gibi pek çok hastalığa zemin hazırlayan sigara tüketimi hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Sigara her ne kadar zararlı olsa da tüketmekten asla vazgeçmeyen kişiler var. Peki, akciğere iyi gelen besinler neler? İşte akciğerdeki zehri yok eden formül...

Giriş Tarihi: 20.05.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 08:49
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Akciğerdeki zehri söküp atıyor! Sigara bağımlıları dikkat! Tüketince yeniden doğmuş gibi olacaksınız! Sabahları aç karnına...

Sigara kullanmak vücudumuzdaki bütün organlarımızda tahribat oluşturuyor. Kanser başta olmak üzere, KOAH, kalp hastalıkları gibi birçok hastalığa zemin hazırlıyor. İşte vücudunuzdaki nikotini ve akciğerlerimizde biriken dumanı zehri söküp atan o besinler...

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Akciğerdeki zehri söküp atıyor! Sigara bağımlıları dikkat! Tüketince yeniden doğmuş gibi olacaksınız! Sabahları aç karnına...

SİGARA BAĞIMLILIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bazı insanlar için, herhangi bir miktarda tütün kullanmak, hızla nikotin bağımlılığına yol açabilir. Bağımlı olabileceğinize dair işaretler şunlardır:

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Akciğerdeki zehri söküp atıyor! Sigara bağımlıları dikkat! Tüketince yeniden doğmuş gibi olacaksınız! Sabahları aç karnına...

Sigara içmeyi durduramazsınız. Durdurmak için pek çok kez başarısız girişimde bulunursunuz.

Durdurmaya çalıştığınızda yoksunluk belirtileri yaşarsınız.

Durdurma girişimleriniz, şiddetli istek, kaygı, sinirlilik, huzursuzluk, konsantre olma güçlüğü, depresif ruh hali, hayal kırıklığı, öfke, artan açlık, uykusuzluk, kabızlık veya ishal gibi fiziksel ve ruh hali ile ilgili semptomlara neden olur.

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Akciğerdeki zehri söküp atıyor! Sigara bağımlıları dikkat! Tüketince yeniden doğmuş gibi olacaksınız! Sabahları aç karnına...

Sigara içmeyi durduramazsınız. Durdurmak için pek çok kez başarısız girişimde bulunursunuz.

Durdurmaya çalıştığınızda yoksunluk belirtileri yaşarsınız.

Durdurma girişimleriniz, şiddetli istek, kaygı, sinirlilik, huzursuzluk, konsantre olma güçlüğü, depresif ruh hali, hayal kırıklığı, öfke, artan açlık, uykusuzluk, kabızlık veya ishal gibi fiziksel ve ruh hali ile ilgili semptomlara neden olur.

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Akciğerdeki zehri söküp atıyor! Sigara bağımlıları dikkat! Tüketince yeniden doğmuş gibi olacaksınız! Sabahları aç karnına...

Sağlık sorunlarına rağmen sigara içmeye devam edersiniz.

Sosyal aktivitelerden vazgeçersiniz. Örneğin, sigara içemeyeceğiniz için sigara içilmeyen restoranlara gitmeyi veya aileniz veya arkadaşlarınızla sosyalleşmeyi bırakabilirsiniz.

Çoğu sigara tiryakisi, sigarayı bırakmak için istikrarlı, uzun vadeli bir yoksunluğa ulaşmadan önce sigarayı bırakmak için birçok girişimde bulunur.