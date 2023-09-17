60 dakikada kan şekerini düşürüyor! Biri %60,6 diğeri %51 oranında etkili! İşte kanıtlanmış şifa reçetesi...

Bu denli riskli bir hastalığa karşı aslında yapılması gereken oldukça basit önlemler bulunuyor; sağlıklı beslenme ise bu noktada listenin başında yerini alıyor. Yemek yenmesini ardından yükselen kan şekeri, düzenli bir biçimde arttığında herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Bunun için ise; doğru beslenme kilit faktör. Araştırmalar, yemekten önce zerdeçal tüketiminin içeriğindeki "kurkumin" adlı bileşik sayesinde kan şekeri seviyelerindeki artışı azaltabileceğini gösterdi. Üstelik bu düşme oranı, tüketimden bir saat içinde kendini gösteriyor. Ayrıca kan şekeri düzeyleri, ilk tüketimden 120 dakikaya kadar incelendi ve elde edilen veriler, bu durumu destekledi.