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3 yüzyıllık şifa kaynağı ortaya çıktı! Osmanlı hekimi Salih bin Nasrullah'dan her derde deva reçete! Meğer bir tutamı bile...

Osmanlı hekimi Salih bin Nasrullah, 3 asır önce çeşitli sağlık sorunlarına doğal yöntemlerle çözüm sunan önerilerde bulunmuştu. Bu öneriler, kalp sağlığından bağırsaklara kadar birçok konuda fayda sağladığına inanılıyor. Osmanlı döneminde kullanılan pek çok doğal yöntem, modern tıbbın kimyasal ilaçlarının dışında sağlığını korumak ve bağışıklığı güçlendirmek isteyenler için bir şifa kaynağı olarak kabul ediliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 11:49
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3 yüzyıllık şifa kaynağı ortaya çıktı! Osmanlı hekimi Salih bin Nasrullah’dan her derde deva reçete! Meğer bir tutamı bile...

Osmanlı hekimlerinden Salih bin Nasrullah 3 asır önce önerdi. Kalp sağlığından bağırsaklara kadar her şeye iyi geliyor. Modern tıbbın getirisi kimyasal ilaçlar dışında doğal yöntemlerle bağışıklığını güçlendirmek ve sağlığını korumak isteyenler için Osmanlı'nın şifa kaynağı ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 yüzyıllık şifa kaynağı ortaya çıktı! Osmanlı hekimi Salih bin Nasrullah’dan her derde deva reçete! Meğer bir tutamı bile...

PEK ÇOK HASTALIĞI YÜZYILLARDAN BERİ KULLANILIYOR

17'nci yüzyılda Osmanlı hekimlerinden Salih bin Nasrullah, bir eserinde safranın; tıkanmaları açtığı, karındaki gazları dağıttığı, kabızlığı giderdiği, kalbe kuvvet verdiği ve iştah açtığından söz ediyor. Yani, Osmanlılar'da ve eski Türk mutfağında çok önem verilen safranın değerinin daha o zamanlarda keşfedildiği ve pek çok hastalıkta yüzyıllarca evvel kullanıldığı anlaşılıyor.

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3 yüzyıllık şifa kaynağı ortaya çıktı! Osmanlı hekimi Salih bin Nasrullah’dan her derde deva reçete! Meğer bir tutamı bile...

Yiyeceklere parlak sarı bir renk veren safran; sıra dışı tadı ve yemeklere kattığı renk nedeniyle Arap, Orta Asya, Avrupa, Hint, İran ve Fas mutfaklarında yaygın olarak kullanılıyor.

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3 yüzyıllık şifa kaynağı ortaya çıktı! Osmanlı hekimi Salih bin Nasrullah’dan her derde deva reçete! Meğer bir tutamı bile...

Safran, Anadolu'da da Hititler döneminden beri ilaç olarak kullanılıyor. Baytok'a göre; botanik biliminin babası olarak kabul edilen Theophraste, safranı 'ilaçların kraliçesi' olarak isimlendirmiş.

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3 yüzyıllık şifa kaynağı ortaya çıktı! Osmanlı hekimi Salih bin Nasrullah’dan her derde deva reçete! Meğer bir tutamı bile...

Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran, bir zamanlar İngiltere'ye bile ihraç edilmiş. Ancak 20'nci yüzyıldan itibaren ekonomideki güçlükler nedeniyle, Anadolu'da safran ekimi ve üretimi çok geriledi. 1913 yılında Safranbolu ve Urfa illerinde yetiştirilen safran, ülkenin gereksinimini karşılayamadığı için Fransa'dan ithal edilmeye başladı. Türkiye, günümüzde safran ihtiyacını İspanya ve İran'dan karşılıyor.