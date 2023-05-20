3 yüzyıllık şifa kaynağı ortaya çıktı! Osmanlı hekimi Salih bin Nasrullah’dan her derde deva reçete! Meğer bir tutamı bile...

PEK ÇOK HASTALIĞI YÜZYILLARDAN BERİ KULLANILIYOR

17'nci yüzyılda Osmanlı hekimlerinden Salih bin Nasrullah, bir eserinde safranın; tıkanmaları açtığı, karındaki gazları dağıttığı, kabızlığı giderdiği, kalbe kuvvet verdiği ve iştah açtığından söz ediyor. Yani, Osmanlılar'da ve eski Türk mutfağında çok önem verilen safranın değerinin daha o zamanlarda keşfedildiği ve pek çok hastalıkta yüzyıllarca evvel kullanıldığı anlaşılıyor.