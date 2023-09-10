3 malzemeli kürle tepeden tırnağa yenilenin! Yağ yakıcı, bağışıklık güçlendirici, idrar söktürücü... İçecek değil ecza deposu!

MAYDANOZ LİMON SARIMSAK KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Limon ve sarımsak birçok hastalığın tedavisinde kullanılan besinlerden birisidir. Bu kür amaca yönelik kullanılır ise uzun vadede etkisini görmek mümkündür. Bu kür içerisine maydanoz ekleyerek de farklı bir küt oluşturmak mümkündür. Limon, sarımsak ve maydanoz kürü için bu üç malzemelerin hazırlanması gerekmektedir.

1 tutam maydanoz, 2 yemek kaşığı limon suyu, yarım su bardağı su ve bir diş sarımsak malzemeleri hazır edilmelidir. Bu malzemeler hazırlandıktan sonra kür hızlı bir şekilde hazırlanabilir.