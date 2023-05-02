10 yaş gençleştiriyor! Canan Karatay yere göğe sığdıramadı! Güzellik kremlerini rafa kaldırın! Sabahtan akşama...

Canan Karatay 10 yaş gençleştiren besini ilk kez açıkladı. Sağlıklı beslenme önerileriyle gündeme gelen Karatay bu sefer de güzellik hakkında açıklamalar yaptı. Cildimizin erken yaşlanmasını önlemek ve sağlığınızı korumak için biçok bakım ürünü bulunuyor. Ancak sağlıklı beslenmediğimiz takdirde bunların hiçbiri işe yaramıyor. Canan Karatay, sabahtan akşama kadar tüketin diyerek altını çizdi! İşte yaşlanmayı geciktiren o besin...