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10 yaş gençleştiriyor! Canan Karatay yere göğe sığdıramadı! Güzellik kremlerini rafa kaldırın! Sabahtan akşama...

Canan Karatay 10 yaş gençleştiren besini ilk kez açıkladı. Sağlıklı beslenme önerileriyle gündeme gelen Karatay bu sefer de güzellik hakkında açıklamalar yaptı. Cildimizin erken yaşlanmasını önlemek ve sağlığınızı korumak için biçok bakım ürünü bulunuyor. Ancak sağlıklı beslenmediğimiz takdirde bunların hiçbiri işe yaramıyor. Canan Karatay, sabahtan akşama kadar tüketin diyerek altını çizdi! İşte yaşlanmayı geciktiren o besin...

Giriş Tarihi: 02.05.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 08:38
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10 yaş gençleştiriyor! Canan Karatay yere göğe sığdıramadı! Güzellik kremlerini rafa kaldırın! Sabahtan akşama...

Canan Karatay ilk kez açıkladı! 10 yaş gençleştiriyor. Sabahtan akşama kadar bu besini tüketin! Sağlıklı beslenme önerileriyle adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay bu kez güzellik önerisiyle dikkat çekti. Cildinizdeki kırışıklıkları ve ince çizgileri doğal yollarla yok edebilirsiniz. İşte Karatay'ın '10 yaş gençleştiriyor' dediği o besin...

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10 yaş gençleştiriyor! Canan Karatay yere göğe sığdıramadı! Güzellik kremlerini rafa kaldırın! Sabahtan akşama...

10 YAŞ GENÇLEŞTİRİYOR!

Canan Karatay, 10 yaş gençleştiren besini açıkladı! Karatay, cilt hücrelerini, yenileyen ve dermis tabakasındaki yaşlanmayı önleyen bu besin hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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10 yaş gençleştiriyor! Canan Karatay yere göğe sığdıramadı! Güzellik kremlerini rafa kaldırın! Sabahtan akşama...

Karatay, kivinin hem gençleştirdiği hem de sağlıklı hücre sayısını artırdığının altını çizdi.İşte kivinin faydaları...

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10 yaş gençleştiriyor! Canan Karatay yere göğe sığdıramadı! Güzellik kremlerini rafa kaldırın! Sabahtan akşama...

KİVİNİN FAYDALARI VE CİLDE ETKİSİ

Doğadaki en yüksek antioksidana sahip gizemli bir besindir. Hasar almış hücrelerin hızla onarılmasını sağlar. Çin'de sıklıkla tüketilen ve diri ciltlerinin sırrı olan kivi, kana karışan lif bakımından zengindir.

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10 yaş gençleştiriyor! Canan Karatay yere göğe sığdıramadı! Güzellik kremlerini rafa kaldırın! Sabahtan akşama...

Lutien ve zeaksantin bakımından da zengin olan kivi, yaşlanmaya meyilli olan hücreleri anından diskalifiye ederek hücrelerin yenilenmesini sağlar. Kırışma ve sarkmaların önüne geçer.