10 saniye suda bekletin sonucu görün! Besinlerin gerçeklik testi: Gerçek mi sahte mi hemen belli oluyor

Sarısı ve Akı: Taze bir yumurtanın sarısı yüksek ve parlak turuncu renkte olmalıdır. Akı, berrak ve jelatin gibi durmalıdır. Sarısı soluk veya akı kararmışsa, yumurta eski olabilir.

Koku: Taze yumurtalar hafif bir deniz kokusu taşır. Fakat keskin, kötü veya amonyak gibi bir koku fark ediliyorsa, yumurta muhtemelen bozulmuştur.