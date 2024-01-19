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10 saniye suda bekletin sonucu görün! Besinlerin gerçeklik testi: Gerçek mi sahte mi hemen belli oluyor

"Sahte gıdalar nasıl anlaşılır?" sorusu tüketiciler tarafından merak ediliyor. Yiyeceklerin sahte ya da bayat olup olmadığını bu yöntemle anlayabilirsiniz! Yumurta, protein kaynağı olması ve birçok besin değeri içermesiyle bilinen sağlıklı bir gıdadır. Ancak, taze ve sağlıklı bir yumurta tüketmek, zaman zaman tüketicileri endişelendirebilen bir konudur. Sağlığa faydaları olan taze yumurtanın bozuk olup olmadığını anlamak için dikkat edilmesi gereken belirtiler bulunmaktadır. İşte besinlerin gerçeklik testi...

Giriş Tarihi: 19.01.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 11:16
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10 saniye suda bekletin sonucu görün! Besinlerin gerçeklik testi: Gerçek mi sahte mi hemen belli oluyor

Sağlık konularında yapılan açıklamalar, tüketicilerin bilinçlenmesine ve doğru besin tercihlerini yapmalarına yardımcı oluyor. Son gerçeklik kontrolü videosunda ise bazı besinlerin sahte mi, gerçek mi olduğu test edildi ve elde edilen sonuçlar herkesi şaşırttı.

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10 saniye suda bekletin sonucu görün! Besinlerin gerçeklik testi: Gerçek mi sahte mi hemen belli oluyor

TAZE Mİ BAYAT MI HEMEN ANLAŞILIYOR

➡Geniş bir bardağa su doldurun. İçerisine 1 kaşık tuz atın. Ardından yumurtayı içerisine atın. Taze yumurta kabın dibinde yatay halde durur.

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10 saniye suda bekletin sonucu görün! Besinlerin gerçeklik testi: Gerçek mi sahte mi hemen belli oluyor

Dik duran yumurta, orta tazeliktedir.

Suyun üzerinde yüzen yumurta bozulmuş demektir.

Taze yumurtanın akı saydam, sarısı dağılmamış ve esnektir. Bayat yumurtanın hava boşluğu büyümüştür, sallandığı zaman ses çıkarır.

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10 saniye suda bekletin sonucu görün! Besinlerin gerçeklik testi: Gerçek mi sahte mi hemen belli oluyor

Taze Yumurta Özellikleri:

Kabuk Renk ve Dokusu: Taze yumurtalar genellikle parlak ve canlı renkte olup, kabukları düzgün ve temizdir. Mat, soluk veya lekeli kabuklar, taze olmayan yumurtalara işaret edebilir.

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10 saniye suda bekletin sonucu görün! Besinlerin gerçeklik testi: Gerçek mi sahte mi hemen belli oluyor

Sarısı ve Akı: Taze bir yumurtanın sarısı yüksek ve parlak turuncu renkte olmalıdır. Akı, berrak ve jelatin gibi durmalıdır. Sarısı soluk veya akı kararmışsa, yumurta eski olabilir.

Koku: Taze yumurtalar hafif bir deniz kokusu taşır. Fakat keskin, kötü veya amonyak gibi bir koku fark ediliyorsa, yumurta muhtemelen bozulmuştur.