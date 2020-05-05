Yerli otomobilden haber var! Büyük katkı sağlayacak...

Bursa'nın Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi civarındaki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaat aşamasında iki bin kişi çalışacak. İşletme aşamasında ise 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması öngörülüyor. Projede çalışacak personel, öncelikli olarak yöre halkından temin edilecek.