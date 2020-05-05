Yerli otomobilden haber var! Büyük katkı sağlayacak...
Bursa'da açılacak yerli otomobil farbikası için ÇED raporu açıklandı. Rapora göre proje ile 2032 yılına kadar, gayrisıhhi yurt içi hasılaya 50 milyar avro katkı sağlanması, cari açığın 7 milyar avro azaltılması, yan sanayi ile birlikte 20 bin ek istihdam oluşturulması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 05.05.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 12:09
Türkiye'nin yerli otomobilinin temellerinin atılacağı Bursa'da kurulacak fabrikanın ÇED raporu açıklandı. Babayiğitler olarak bilinen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği yerli otomobil için fabrikanın inşaat aşaması toplamda 18 ay sürecek. İşletmeye alma sürecinin ise 2021 Mayıs ayını bulacak. Üretime ise 2022 yılında başlanacak.
Bursa'nın Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi civarındaki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaat aşamasında iki bin kişi çalışacak. İşletme aşamasında ise 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması öngörülüyor. Projede çalışacak personel, öncelikli olarak yöre halkından temin edilecek.
ÖNCE İÇ PİYASAYA SONRA AVRUPA'YA
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, ÇED raporunda otomobilin ürün gamının belirlenmesi için yapılan çalışmadan da bahsedildi. Bu kapsamda Türkiye'de iki binin üzerinde örneklemle otomobil satın alma davranışı üzerine bir araştırma yapıldı.
Araştırmaya göre Türkiye pazarında C segmentinde bir Spor Amaçlı Taşıt'a (SUV) olan talebin yüksek olduğu görüldü. Pazar tahminleri de, gelecek yedi sekiz yıl içinde sedan pazarının yüzde 1-2, SUV'ların ise yüzde 8'in üzerinde büyüyeceğini işaret ettiği için ilk ürünün C segmentinde SUV olmasına karar verildiği vurgulandı.
İlk ürün olan C-SUV'nin öncelikle iç pazara sunulması, bundan iki sene sonra da elektrikli araçların yoğun olarak tercih edildiği Avrupa pazarlarıyla ihracata başlanması hedefleniyor.