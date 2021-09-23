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Yerli otomobil için sürpriz adım! Gökbey'i uçuran ekip TOGG için devrede

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilecek yerli otomobil dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e yerini aldı. TOGG tarafından üretilecek yerli otomobil özel bir stant aracılığı ile ziyaretçiler ile buluşurken, katılımcılardan da büyük ilgi gördü. Şirketin sosyal medya hesabından, "Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yerimizi aldık" notuyla paylaşım yapıldı.

Giriş Tarihi: 23.09.2021 14:41 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 14:42
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Yerli otomobil için sürpriz adım! Gökbey’i uçuran ekip TOGG için devrede

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e yerini aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yerli otomobil için sürpriz adım! Gökbey’i uçuran ekip TOGG için devrede

TOGG tarafından üretilecek yerli otomobil özel bir stant aracılığı ile ziyaretçiler ile buluşurken, katılımcılardan da büyük ilgi gördü.

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Yerli otomobil için sürpriz adım! Gökbey’i uçuran ekip TOGG için devrede

Şirketin sosyal medya hesabından, "Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yerimizi aldık" notuyla paylaşım yapıldı.

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Yerli otomobil için sürpriz adım! Gökbey’i uçuran ekip TOGG için devrede

GÖKBEY'İ UÇURAN EKİP TOGG İÇİN ÇALIŞACAK

Gelecek yılın son çeyreğinde banttan indirilmesi planlanan yerli otomobille ilgili sürpriz bir gelişme de yaşandı. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar ile üretilen ve uçuş testleri gerçekleştirilen genel maksat helikopteri Gökbey'de hızla seri üretim sürecine doğru yol alınırken, yerli helikopteri havalandıran ekibin bu sefer de TOGG için devrede olduğu öğrenildi. Gökbey'deki görevlerini tamamlayan ekibin yerli otomobil için de çalışacağı kaydedildi.

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Yerli otomobil için sürpriz adım! Gökbey’i uçuran ekip TOGG için devrede

İNŞAAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Tesisi'nde 18 Temmuz 2020'de başlayan inşaat çalışmaları plan dahilinde ilerliyor. Bir yıllık inşaat çalışmalarında arıtma, montaj, enerji, boya, gövde, giriş ve batarya birimlerinin temel güçlendirme çalışmaları tamamlanarak, üst yapı çalışmalarına geçildi.