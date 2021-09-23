Yerli otomobil için sürpriz adım! Gökbey’i uçuran ekip TOGG için devrede

GÖKBEY'İ UÇURAN EKİP TOGG İÇİN ÇALIŞACAK

Gelecek yılın son çeyreğinde banttan indirilmesi planlanan yerli otomobille ilgili sürpriz bir gelişme de yaşandı. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar ile üretilen ve uçuş testleri gerçekleştirilen genel maksat helikopteri Gökbey'de hızla seri üretim sürecine doğru yol alınırken, yerli helikopteri havalandıran ekibin bu sefer de TOGG için devrede olduğu öğrenildi. Gökbey'deki görevlerini tamamlayan ekibin yerli otomobil için de çalışacağı kaydedildi.