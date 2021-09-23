23 Eylül 2021, Perşembe
Yerli otomobil için sürpriz adım! Gökbey'i uçuran ekip TOGG için devrede
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilecek yerli otomobil dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e yerini aldı. TOGG tarafından üretilecek yerli otomobil özel bir stant aracılığı ile ziyaretçiler ile buluşurken, katılımcılardan da büyük ilgi gördü. Şirketin sosyal medya hesabından, "Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yerimizi aldık" notuyla paylaşım yapıldı.
Giriş Tarihi: 23.09.2021 14:41 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 14:42
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