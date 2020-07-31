31 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yerli otomobil için müthiş hazırlık! 250 bin tane kurulacak

Yerli otomobil için müthiş hazırlık! 250 bin tane kurulacak

Türkiye, yerli otomobilin 2022'de banttan inecek olmasının heyecanını yaşarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da şarj istasyonları için çalışmalarına hız verdi. 2030'da 1 ilâ 2,5 milyon elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor. Her 10 araca 1 şarj istasyonu düşecek şekilde yaklaşık 250 bin şarj noktası oluşturulacak.

Giriş Tarihi: 31.07.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 10:35
  • 1
  • 10
Yerli otomobil için müthiş hazırlık! 250 bin tane kurulacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in ev sahipliğinde yapılan toplantıda bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, ülke genelinde kurulacak şarj istasyonlarının yol haritasını masaya yatırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Yerli otomobil için müthiş hazırlık! 250 bin tane kurulacak

250 BİN ŞARJ NOKTASI

Yeni Şafak'ın haberine göre Şarj istasyonlarının kurulumunda teknik ve idari hususların ele alındığı toplantıda, şarj yönetimi ve donanım standartlarının oluşturulması, gerekli mevzuat düzenlemeleri, fiyatlandırma, yavaş ve hızlı şarj gereksinimleri, ulusal projeksiyon ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

  • 3
  • 10
Yerli otomobil için müthiş hazırlık! 250 bin tane kurulacak

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de her bin kişiye 155 araç düştüğünü belirterek, "2030 yılına geldiğimizde 1 ila 2,5 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngörüyoruz. Bu araçlar için her 10 araca 1 şarj noktası olacak şekilde şarj noktası planlaması yapıyoruz. Böylece yaklaşık 250 bin adet kamuya açık şarj noktası oluşturacağız" dedi.

  • 4
  • 10
Yerli otomobil için müthiş hazırlık! 250 bin tane kurulacak

ARAÇTAN ÖNCE ŞARJ ALTYAPISI

Şarj altyapısının araç piyasaya çıkmadan önce hazırlanması için çalışmalara başladıklarını ifade eden Dönmez, konuyla ilgili bir çalışma grubunun oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.

  • 5
  • 10
Yerli otomobil için müthiş hazırlık! 250 bin tane kurulacak

Türkiye'nin enerjisini, Türkiye'nin otomobiliyle buluşturacaklarını belirten Dönmez, şu bilgileri verdi: