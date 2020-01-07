Yerli otomobil her Türk’ün hayali

Sanayi Bakanı Varank, "Sanırım Türkiye'de bu oranda desteklenen başka proje görülmemiştir. Burada önemli bir nokta var, soru sorulan katılımcıların sadece yüzde 55'inin aracı var. Aracı olmayanların satın alma isteği ise yüzde 96.2. Türkiye'nin Otomobili'nin bir dünya markası olabileceğine inanma oranı yüzde 90.3" dedi.