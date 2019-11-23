Vosvos değişimiyle şaşırttı! Hurdalıktan almıştı...

İngiliz Vosvos sevdalısı, hurdalıktan yok fiyatına aldığı otomobili adeta baştan yarattı. Günlerce tamirhanesinden çıkmayan adam, Vosvos'un tüm çürüyen parçalarını ve motorunu yenileyerek çalışır hale getirdi. Bunu yaparken de her anı fotoğraflayan otomobil meraklısı bir anda ilgi odağı oldu. İşte hurda arabadan son model Vosvos'a dönüşümün görüntüleri...