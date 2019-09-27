Unutulmaz kasa Lamborghini Miura'yı öyle bir hale getirdi ki...

Garajda terk edilmiş halde bulunan Lamborghini Miura'nın değişimi görenleri adeta şoke etti. Araba fotoğrafçısı Jeremy Cliff, ABD'nin Chicago şehrinde bir garajda terk edilmiş halde bir Lamborghini buldu. Etrafı hurdalıklarla çevrili olan ve tozlarla kaplanmış arayı dışarı çıkartan Cliff efsane arabayı öyle bir hale getirdi ki eski halinden eser kalmadı.