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Unutulmaz kasa Lamborghini Miura'yı öyle bir hale getirdi ki...

Garajda terk edilmiş halde bulunan Lamborghini Miura'nın değişimi görenleri adeta şoke etti. Araba fotoğrafçısı Jeremy Cliff, ABD'nin Chicago şehrinde bir garajda terk edilmiş halde bir Lamborghini buldu. Etrafı hurdalıklarla çevrili olan ve tozlarla kaplanmış arayı dışarı çıkartan Cliff efsane arabayı öyle bir hale getirdi ki eski halinden eser kalmadı.

Giriş Tarihi: 27.09.2019 06:54 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 06:56
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Unutulmaz kasa Lamborghini Miura'yı öyle bir hale getirdi ki...

Araba fotoğrafçısı Jeremy Cliff, ABD'nin Chicago şehrinde bir garajda terk edilmiş halde bir Lamborghini buldu.

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Unutulmaz kasa Lamborghini Miura'yı öyle bir hale getirdi ki...

Bu aracın dönüşüm hikayesini fotoğraflamaya karar veren Cliff, şu anki sahibi Bill ile bir röportaj gerçekleştirdi.

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Unutulmaz kasa Lamborghini Miura'yı öyle bir hale getirdi ki...

Tozlu bir halde 1988 yılından beri garajda duran Lamborghini çok tozlu ancak oldukça iyi bir haldeydi.

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Unutulmaz kasa Lamborghini Miura'yı öyle bir hale getirdi ki...

Neredeyse 30 yıldır ilk kez dışarıya çıkan aracın etrafı enkaz parçaları ile çevriliydi.

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Unutulmaz kasa Lamborghini Miura'yı öyle bir hale getirdi ki...

Aracın tozlu camlarından içeri baktıklarında onun bir Lamborghini Miura olduğunu fark ettiler.