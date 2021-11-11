11 Kasım 2021, Perşembe
Türkiye’nin en ucuz otomobilleri: 175.900 TL’den başlıyor! Yeni yılda fiyatlar yükselmeden hemen alın!
Günümüzde araç sahibi olmak adeta bir gereklilik halini almış durumda. Lüksten öte ihtiyaç halini alan arabaların fiyatları cep yakıyor. Sıfır otomobillere binmek isteyenler, firmaların yayınladığı listeleri takip ediyor. Bazı firmalar yıl sonuna doğru yeni kampanyalar düzenleyebiliyor. Kasım ayındaki son listelere göre; sıfır araçlar 175.900 TL'den başlıyor. Yeni yılda fiyatlar yükselmeden hemen alabileceğiniz Türkiye'nin en ucuz otomobilleri!
Giriş Tarihi: 11.11.2021 16:19 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 16:19
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