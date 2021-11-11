Türkiye’nin en ucuz otomobilleri: 175.900 TL’den başlıyor! Yeni yılda fiyatlar yükselmeden hemen alın!

Türkiye'nin en ucuz otomobilleri! Otomobil fiyatları markalara ve modellere göre değişiklik gösteriyor. 200 bin TL'nin altına çok az model kalırken, firmalardan da satış kampanyaları geliyor. Fiat, Honda, Hyundai, Skoda, Kia gibi markaların kampanyalı fiyat listeleri her ay değişiklik gösteriyor. Yeni yılda yükselecek araç fiyatlarından etkilenmek istemeyenler son şansları değerlendirmeye çalışıyor. İşte; Türkiye'nin en ucuz araba fiyatları!