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Türkiye’nin en ucuz otomobilleri: 175.900 TL’den başlıyor! Yeni yılda fiyatlar yükselmeden hemen alın!

Günümüzde araç sahibi olmak adeta bir gereklilik halini almış durumda. Lüksten öte ihtiyaç halini alan arabaların fiyatları cep yakıyor. Sıfır otomobillere binmek isteyenler, firmaların yayınladığı listeleri takip ediyor. Bazı firmalar yıl sonuna doğru yeni kampanyalar düzenleyebiliyor. Kasım ayındaki son listelere göre; sıfır araçlar 175.900 TL'den başlıyor. Yeni yılda fiyatlar yükselmeden hemen alabileceğiniz Türkiye'nin en ucuz otomobilleri!

Giriş Tarihi: 11.11.2021 16:19 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 16:19
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Türkiye’nin en ucuz otomobilleri: 175.900 TL’den başlıyor! Yeni yılda fiyatlar yükselmeden hemen alın!

Türkiye'nin en ucuz otomobilleri! Otomobil fiyatları markalara ve modellere göre değişiklik gösteriyor. 200 bin TL'nin altına çok az model kalırken, firmalardan da satış kampanyaları geliyor. Fiat, Honda, Hyundai, Skoda, Kia gibi markaların kampanyalı fiyat listeleri her ay değişiklik gösteriyor. Yeni yılda yükselecek araç fiyatlarından etkilenmek istemeyenler son şansları değerlendirmeye çalışıyor. İşte; Türkiye'nin en ucuz araba fiyatları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin en ucuz otomobilleri: 175.900 TL’den başlıyor! Yeni yılda fiyatlar yükselmeden hemen alın!

HONDA

Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance

Fiyatı: 236.900 TL

1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Motor Otomatik Executive 247.700 TL

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Türkiye’nin en ucuz otomobilleri: 175.900 TL’den başlıyor! Yeni yılda fiyatlar yükselmeden hemen alın!

HYUNDAI

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 180.703 TL

Kampanyalı fiyatı 176.703 TL

1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 187.803 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli) - 195.800 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli) 205.400 TL

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Türkiye’nin en ucuz otomobilleri: 175.900 TL’den başlıyor! Yeni yılda fiyatlar yükselmeden hemen alın!

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

Fiyatı: 184.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 175.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 226.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 253.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 227.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 263.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 247.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 254.900 TL

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Türkiye’nin en ucuz otomobilleri: 175.900 TL’den başlıyor! Yeni yılda fiyatlar yükselmeden hemen alın!

SKODA

Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite: 266.400 TL