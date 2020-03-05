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Türkiye'de en çok satılan araba 2020 | Türkiye'de en çok satılan otomobiller hangisi?

Türkiye'de en çok satılan otomobiller hangisi? 2020 yılının ilk aylarında otomotiv sektörünün yüzü gülüyor. Vatandaşlar sıfır araçlardaki faiz indirimi sonrası, otomotiv sektörünü canlandırdı. Türk halkı 2020 yılında en çok o otomobili tercih etti. İşte en çok satılan marka marka model model o otomobiller...

Giriş Tarihi: 05.03.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 11:04
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Türkiye'de en çok satılan araba 2020 | Türkiye'de en çok satılan otomobiller hangisi?

İşte merakla beklenen o liste...

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Türkiye'de en çok satılan araba 2020 | Türkiye'de en çok satılan otomobiller hangisi?

SUZUKI

2020'de satılan araç sayısı: 146

IVECO

2020'de satılan araç sayısı: 147

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Türkiye'de en çok satılan araba 2020 | Türkiye'de en çok satılan otomobiller hangisi?

LAND ROVER

2020'de satılan araç sayısı: 159

MITSUBISHI

2020'de satılan araç sayısı: 295

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Türkiye'de en çok satılan araba 2020 | Türkiye'de en çok satılan otomobiller hangisi?

VOLVO

2020'de satılan araç sayısı: 300

JEEP

2020'de satılan araç sayısı: 526

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Türkiye'de en çok satılan araba 2020 | Türkiye'de en çok satılan otomobiller hangisi?

BMW

2020'de satılan araç sayısı: 1.066

NISSAN

2020'de satılan araç sayısı: 1.190