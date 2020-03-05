Türkiye'de en çok satılan araba 2020 | Türkiye'de en çok satılan otomobiller hangisi?

Türkiye'de en çok satılan otomobiller hangisi? 2020 yılının ilk aylarında otomotiv sektörünün yüzü gülüyor. Vatandaşlar sıfır araçlardaki faiz indirimi sonrası, otomotiv sektörünü canlandırdı. Türk halkı 2020 yılında en çok o otomobili tercih etti. İşte en çok satılan marka marka model model o otomobiller...

Giriş Tarihi: 05.03.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 11:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





