Türkiye 23. ülke olacak! İşte kendi otomobilini üreten ülkeler ve markaları...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sosyal medya hesabından yerli otomobilin fotoğrafını paylaşmasının ardından Türkiye'nin yerli otomobil macerası yeniden gündeme geldi. Türkiye 27 Aralık'ta tanıtımını yapacağı aracı üretime sokarsa bu alandaki 23. ülke olacak. Birçok marka daha sonra uluslararası otomotiv gruplarının bünyesine katılmış olsa da çıkış noktası olarak kendi ülkeleri esas alınıyor. Üretimi durdurulan ve henüz prototipi üretilen araçlar listede bulunmuyor. İşte otomobilini üreten ülkeler...