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Haberler Galeri TOYOTA HAZİRAN FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota Yaris Cross, Corolla otomobil... Sıfır (0) araçlarda fiyatlar güncellendi! 

TOYOTA HAZİRAN FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota Yaris Cross, Corolla otomobil... Sıfır (0) araçlarda fiyatlar güncellendi! 

Toyota, haziran ayı itibarıyla fiyat listesini güncelledi. Araç almak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği markalar arasında yer alan Toyota'nın güncel fiyatları ise arama motorlarında araştırılıyor. Toyota, yenilenen modelleri ve teknolojik özellikleriyle ülkemizde de yoğun ilgi görüyor. İşte güncel fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2023 16:06
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TOYOTA HAZİRAN FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota Yaris Cross, Corolla otomobil... Sıfır 0 araçlarda fiyatlar güncellendi!

Otomobil fiyatları sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Sıfır araçlarda merak edilen markaların başında ise Toyota geliyor. 2023 Haziran ayı itibarıyla fiyat listesi güncellendi. Toyota Yaris Cross, Corolla modellerinin güncel fiyatlarını sizin için derledik. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOYOTA HAZİRAN FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota Yaris Cross, Corolla otomobil... Sıfır 0 araçlarda fiyatlar güncellendi!

2023 Haziran Toyota Corolla Cross

*Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Flame e-CVT

Mayıs ayı: 1.143.500

Haziran ayı: 1.189.200

*Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT

Mayıs ayı: 1.177.400

Haziran ayı: 1.224.500

*Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion e-CVT

Mayıs ayı: 1.261.200

Haziran ayı: 1.311.600

*Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT

Mayıs ayı: 1.353.100

Haziran ayı: 1.407.200

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TOYOTA HAZİRAN FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota Yaris Cross, Corolla otomobil... Sıfır 0 araçlarda fiyatlar güncellendi!

2023 Haziran Toyota Corolla

*Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel

Mayıs ayı: 781.150

Haziran ayı: 812.400

*Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S Benzin Otomatik

Mayıs ayı: 815.150

Haziran ayı: 847.800

*Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S Benzin Otomatik

Mayıs ayı: 895.600

Haziran ayı: 931.400

*Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S Benzin Otomatik

Mayıs ayı: 950.700

Haziran ayı: 988.700

*Toyota Corolla 1.5 Flame X Pack Multidrive S Benzin Otomatik

Mayıs ayı: 1.008.400

Haziran ayı: 1.048.700

*Toyota Corolla 1.5 Passion X Pack Multidrive S Benzin Otomatik

Mayıs ayı: 1.090.250

Haziran ayı: 1.133.850

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TOYOTA HAZİRAN FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota Yaris Cross, Corolla otomobil... Sıfır 0 araçlarda fiyatlar güncellendi!

2023 Haziran Toyota Yaris Cross

*Toyota Yaris Cross 1.5 Dream Multidrive S

Mayıs ayı: 912.600

Haziran ayı: 985.600

*Toyota Yaris Cross 1.5 Dream X-Pack Multidrive S

Mayıs ayı: 1.007.950

Haziran ayı:1.028.100

*Toyota Yaris Cross 1.5 Flame X-Pack Multidrive S

Mayıs ayı: 1.050.300

Haziran ayı:1.071.300

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TOYOTA HAZİRAN FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota Yaris Cross, Corolla otomobil... Sıfır 0 araçlarda fiyatlar güncellendi!

2023 Haziran Toyota Yaris Cross Hybrid

*Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Dream e-CVT

Mayıs ayı: 1.076.100

Haziran ayı:1.097.600

*Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT

Mayıs ayı: 1.098.450

Haziran ayı:1.120.400

*Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT

Mayıs ayı: 1.138.900

Haziran ayı:1.161.700

*Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT

Mayıs ayı: 1.272.300

Haziran ayı:1.297.700

*Toyota yetkili satıcıları aracılığıyla araç almak isteyenler, güncellenen fiyat listesi hakkında detaylı bilgi alabilirler.