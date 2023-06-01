TOYOTA HAZİRAN FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota Yaris Cross, Corolla otomobil... Sıfır (0) araçlarda fiyatlar güncellendi!

Toyota, haziran ayı itibarıyla fiyat listesini güncelledi. Araç almak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği markalar arasında yer alan Toyota'nın güncel fiyatları ise arama motorlarında araştırılıyor. Toyota, yenilenen modelleri ve teknolojik özellikleriyle ülkemizde de yoğun ilgi görüyor. İşte güncel fiyat listesi...