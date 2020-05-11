Toyota bir ilki gerçekleştirecek? Toyota’nın en büyük hibrit SUV’u Highlander Avrupa’ya geliyor

Japon otomobil üreticisi Toyota bir ilke hazırlanıyor. Toyota'nın en büyük hibrit SUV'u Highlander Avrupa yollarına geliyor. Marka tarafından özel olarak geliştirilen tam hibrit güç ünitesiyle üretilen Toyota Highlander, D segmentinde RAV4, C segmentinde C-HR ve önümüzdeki yıl üretimine başlanacak olan B segmentindeki Yaris Cross ile birlikte Toyota'nın Avrupa'daki ürün gamını daha da genişleten yeni bir SUV modeli olacak. Peki; Toyota Highlander Hybrid, Avrupa yollarındaki yerini ne zaman alacak? Toyota Highlander hangi özelliklere sahip olacak? İşte detaylar ve Toyota Highlander SUV'den fotoğraflar…