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Haberler Galeri Toyota bir ilki gerçekleştirecek? Toyota’nın en büyük hibrit SUV’u Highlander Avrupa’ya geliyor

Toyota bir ilki gerçekleştirecek? Toyota’nın en büyük hibrit SUV’u Highlander Avrupa’ya geliyor

Japon otomobil üreticisi Toyota bir ilke hazırlanıyor. Toyota'nın en büyük hibrit SUV'u Highlander Avrupa yollarına geliyor. Marka tarafından özel olarak geliştirilen tam hibrit güç ünitesiyle üretilen Toyota Highlander, D segmentinde RAV4, C segmentinde C-HR ve önümüzdeki yıl üretimine başlanacak olan B segmentindeki Yaris Cross ile birlikte Toyota'nın Avrupa'daki ürün gamını daha da genişleten yeni bir SUV modeli olacak. Peki; Toyota Highlander Hybrid, Avrupa yollarındaki yerini ne zaman alacak? Toyota Highlander hangi özelliklere sahip olacak? İşte detaylar ve Toyota Highlander SUV'den fotoğraflar…

Giriş Tarihi: 11.05.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 11:45
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Toyota bir ilki gerçekleştirecek? Toyota’nın en büyük hibrit SUV’u Highlander Avrupa’ya geliyor

Japon otomobil üreticisi Toyota bir ilke hazırlanıyor. Toyota'nın en büyük hibrit SUV'u Highlander Avrupa yollarına geliyor. Marka tarafından özel olarak geliştirilen tam hibrit güç ünitesiyle üretilen Toyota Highlander, D segmentinde RAV4, C segmentinde C-HR ve önümüzdeki yıl üretimine başlanacak olan B segmentindeki Yaris Cross ile birlikte Toyota'nın Avrupa'daki ürün gamını daha da genişleten yeni bir SUV modeli olacak. Peki; Toyota Highlander Hybrid, Avrupa yollarındaki yerini ne zaman alacak? Toyota Highlander hangi özelliklere sahip olacak? İşte detaylar ve Toyota Highlander SUV'den fotoğraflar…

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Toyota bir ilki gerçekleştirecek? Toyota’nın en büyük hibrit SUV’u Highlander Avrupa’ya geliyor

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 23 yıllık hibrit deneyimi ve 15 milyonu aşan hibrit müşterisi ile birçok farklı segmentte hibrit modellerini kullanıcılarıyla buluşturan Toyota, 4. nesil kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisiyle Highlander Hybrid SUV'u üretti.

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Toyota bir ilki gerçekleştirecek? Toyota’nın en büyük hibrit SUV’u Highlander Avrupa’ya geliyor

Efsanevi dayanıklılığı ve SUV pazarındaki kapsamlı deneyimini de Highlander Hybrid SUV'a aktaran Toyota, hibrit teknolojisindeki öncülüğünü ve liderliğini de bir kez daha gözler önüne serdi. Toyota'nın GA-K platformu üzerinde yapılan Highlander'da, SUV konforu, geniş iç hacmi ve yüksek güvenlik standartları, hibrit motorun düşük emisyonları, yüksek yakıt verimliliği ve akıllı dört çeker sürüş sistemi bir araya getirildi.

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Toyota bir ilki gerçekleştirecek? Toyota’nın en büyük hibrit SUV’u Highlander Avrupa’ya geliyor

Özel olarak geliştirilen tam hibrit güç ünitesiyle üretilen Highlander, D segmentinde RAV4, C segmentinde C-HR ve önümüzdeki yıl üretimine başlanacak olan B segmentindeki Yaris Cross ile birlikte Toyota'nın Avrupa'daki ürün gamını daha da genişleten yeni bir SUV modeli olacak. Toyota Highlander Hybrid'in 2021'in ilk aylarında Avrupa yollarındaki yerini alması planlanıyor.

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Toyota bir ilki gerçekleştirecek? Toyota’nın en büyük hibrit SUV’u Highlander Avrupa’ya geliyor

ETKİLEYİCİ TASARIM VE GENİŞ İÇ HACMİ

Açıklamaya göre, Highlander Hybrid, 4,950 mm uzunluğu ve çarpıcı 20 inç alaşım jantlarıyla akıcı, dinamik ve sofistike tasarımıyla premium bir şehirli SUV görüntüsü çiziyor.