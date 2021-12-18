18 Aralık 2021, Cumartesi
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Bir ilk daha gerçekleşiyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye için çok önemli bir adımı daha duyurdu. Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. Bakan Varank, yeni hamleyi 'dev bir adım' olarak nitelendirdi. Öte yandan Türkiye'nin Otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "14.30'da buluşalım" denildi.
Giriş Tarihi: 18.12.2021 12:05 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 12:12
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