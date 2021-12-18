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TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Bir ilk daha gerçekleşiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye için çok önemli bir adımı daha duyurdu. Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. Bakan Varank, yeni hamleyi 'dev bir adım' olarak nitelendirdi. Öte yandan Türkiye'nin Otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "14.30'da buluşalım" denildi.

Giriş Tarihi: 18.12.2021 12:05 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 12:12
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TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım! Bir ilk daha gerçekleşiyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank son dakika açıklaması yaptı. Bakan Varank, "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım! Bir ilk daha gerçekleşiyor
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre fabrikanın kurulacağı yer, Bursa olarak belirtildi.
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TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım! Bir ilk daha gerçekleşiyor

DEV BİR ADIM

Bakan Varank, "2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar $'dan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım" ifadelerini kullandı.

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TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım! Bir ilk daha gerçekleşiyor

Varank, "TOGG ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak" sözlerini kullandı.

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TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım! Bir ilk daha gerçekleşiyor

TOGG'un resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

"Akıl kalp, insan teknoloyi, doğu batı, birlik çokluk ve bilim sanat" kelimelerinin kullanıldığı paylaşımda, saat 14.30'da bululaşım" ifadesi kullanıldı.