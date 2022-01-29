TOGG'dan bir ilk daha! Avrupa açılımı! Satışa başlayacak

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'dan son dakika haberi geldi. Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de dünyayı kendine hayran bırakan TOGG Avrupa pazarı için ilk hamlesini yaptı. TOGG Almanya'da temsilcilik açtı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş daha önce yaptığı açıklamada, "Önce Almanya, ardından da Avrupa'daki diğer pazarlarda satışa başlayacağız." sözlerini kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 29.01.2022 15:21 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 16:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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