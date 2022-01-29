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TOGG'dan bir ilk daha! Avrupa açılımı! Satışa başlayacak

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'dan son dakika haberi geldi. Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de dünyayı kendine hayran bırakan TOGG Avrupa pazarı için ilk hamlesini yaptı. TOGG Almanya'da temsilcilik açtı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş daha önce yaptığı açıklamada, "Önce Almanya, ardından da Avrupa'daki diğer pazarlarda satışa başlayacağız." sözlerini kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 29.01.2022 15:21 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 16:17
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TOGG’dan bir ilk daha! Avrupa açılımı! Satışa başlayacak
Yerli otomobil TOGG için heyecan dorukta. Bu yıl sonunda ilk seri üretim aracın banttan inmesinin planlandığı TOGG için Almanya'nın Stuttgart şehrinde temsilcilik açıldı.
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TOGG’dan bir ilk daha! Avrupa açılımı! Satışa başlayacak

2023 yılında pazara çıkılması hedeflenen TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de de en iyi 20 markadan biri olarak seçilmişti.

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TOGG’dan bir ilk daha! Avrupa açılımı! Satışa başlayacak

Almanya'da 2030 yılına kadar 15 milyon elektrikli aracın trafiğe çıkması hedefleniyor. Karbon salınımı böylelikle giderek azalacak. Sektöre 3 milyar euronun üzerinde teşvik verildi. Doğuştan elektrikli Avrupa'nın ilk otomobili TOGG'da bu pazarda olacak.

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TOGG’dan bir ilk daha! Avrupa açılımı! Satışa başlayacak

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tesisimizde toplamda 250 robot olacak. Temmuz 2022 sonunda deneme üretimlerine başlayacağız. 2022 sonunda da ilk seri üretim aracımızı banttan indireceğiz. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk aracımız SUV pazara çıkacak."

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TOGG’dan bir ilk daha! Avrupa açılımı! Satışa başlayacak

Togg CEO'su Karakaş, Gemlik tesisini lansmandan bu yana geçen süre içerisinde sıfırdan yavaş yavaş oluşturmaya başladıklarını ve kaba inşaatların bittiğini bildirmişti.