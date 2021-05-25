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Ticaret Bakanlığı hayata geçirdi! İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobil satışlarıyla ilgili önemli bir yeniliği hayata geçirdi. Bakanlık 2. el oto satışında ekspertiz raporunun, satıştan önceki 3 gün içinde sistem üzerinden online olarak sorgulanabileceğini, raporsuz satış yapan işletmelerin ceza alacağını bildirdi.
Giriş Tarihi: 25.05.2021 09:30Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 09:41