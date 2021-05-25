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Ticaret Bakanlığı hayata geçirdi! İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobil satışlarıyla ilgili önemli bir yeniliği hayata geçirdi. Bakanlık 2. el oto satışında ekspertiz raporunun, satıştan önceki 3 gün içinde sistem üzerinden online olarak sorgulanabileceğini, raporsuz satış yapan işletmelerin ceza alacağını bildirdi.

Giriş Tarihi: 25.05.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 09:41
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Ticaret Bakanlığı hayata geçirdi! İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem

Bakanlıktan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) gönderilen yazıda, TSE belgeli ekspertiz işletmesi bulunmayan iller dışında, ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporunun alınması gerektiği bildirildi.

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Ticaret Bakanlığı hayata geçirdi! İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem

8 YAŞ KRİTERİ
Model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınmasının zorunlu olmadığı vurgulanan yazıda, işletmeler tarafından 2. el otomobil veya arazi taşıtı satışının yapıldığı tarihten önceki 3 gün içinde, model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin altındaki 2. el otomobiller ve arazi taşıtları için TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmelerinden ekspertiz raporunun alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

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Ticaret Bakanlığı hayata geçirdi! İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem

Bakanlık ile Türkiye Noterler Birliği arasında veri paylaşımı entegrasyonu gerçekleştirildiği ifade edilen yazıda, "İşletmeler tarafından satıştan önce ekspertiz raporu alınıp alınmadığı bilgisi dahil taşıt satış bilgilerinin takibi sağlanabilmektedir" denildi.

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Ticaret Bakanlığı hayata geçirdi! İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem

Bakanlık yazısında, işletmelere getirilen ekspertiz raporu alma yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, aksi halde idari yaptırım uygulanacağı ifade edilerek, 2. el motorlu kara taşıtı ticareti yapan tüm işletmelerin, ivedilikle bilgilendirilmesi istendi.

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Ticaret Bakanlığı hayata geçirdi! İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem

GÜVENLİ KULLANIM
Milliyet'in haberine göre; Ekspertiz raporu, 2. el otomobilleri güvenle kullanmak için büyük önem taşıyor. Oto ekspertiz raporunda aracın motoru, iç aksamı, kaportası ve tamponu inceleniyor.