SUV modeller ve fiyatları | 2020 yeni model arabalar! İşte Türkiye yollarına çıkan yeni tip araçlar

Corona virüs ile geçirdiğimiz 2020 yılında otomotiv üreticileri durmadı ve yeni modellerini piyasaya sürmeye devam etti. Bu modellerin bazı türkiye yollarına çıkarken bazıları ise yıl içinde piyasada olmayı bekliyor. İşte 2020 yılında Türkiye'de satılan en yeni modeller...

