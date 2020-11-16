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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri SUV modeller ve fiyatları | 2020 yeni model arabalar! İşte Türkiye yollarına çıkan yeni tip araçlar SUV modeller ve fiyatları | 2020 yeni model arabalar! İşte Türkiye yollarına çıkan yeni tip araçlar SUV modeller ve fiyatları | 2020 yeni model arabalar! İşte Türkiye yollarına çıkan yeni tip araçlar... Dünya koronavirüsün gölgesi altında eskisi gibi gösterişli otomobil fuarlarını göremiyor. Otomobil firmaları yeni araçlarını, devasa organizasyonlar yerine bireysel tanıtımlarla piyasaya sundu. İşte 2020 yılında Türkiye'de satılan en yeni modeller Giriş Tarihi: 16.11.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 14:41
Corona virüs ile geçirdiğimiz 2020 yılında otomotiv üreticileri durmadı ve yeni modellerini piyasaya sürmeye devam etti. Bu modellerin bazı türkiye yollarına çıkarken bazıları ise yıl içinde piyasada olmayı bekliyor. İşte 2020 yılında Türkiye'de satılan en yeni modeller...
GALERİ DEVAM EDİYOR YENİ CAPTUR TÜRKİYE'DE
İlk kez lanse edildiği 2013 yılından beri satışta olan Reunault Captur yenilendi.
Model, sürüş, park ve güvenlik olmak üzere üç kategoride Sürüşe Yardımcı Destek Sistem teknolojileri sunuyor. Renault EASY DRIVE sistemini oluşturan bu özellikler, Renault EASY LINK multimedya sistemi üzerinden dokunmatik olarak kolayca kontrol edilebiliyor. Yeni Captur 9,3'' multimedya ekranı ve 10,2'' dijital gösterge ekranı sunuyor.
Yenilenen tamamı turbo özellikli motor gamı kapsamında Yeni Captur, Türkiye'de 1.0 TCe 100bg, 1.3 TCe EDC 130 bg, 1.3 TCe EDC 155 bg olmak üzere 3 benzinli, 1.5 Blue dCi 95 bg ve 1.5 Blue dCi EDC 115 bg olmak üzere 2 dizel ile geniş bir motor seçeneğini kullanıcılarla buluşturuyor.
Ülkemize Joy, Touch ve Icon donanım seviyeleriyle gelen Yeni Captur, 211.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.