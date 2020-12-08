Son dakika | İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | Rüzgar tersine döndü

İKİNCİ DALGA ETKİSİ

Hürriyet'in haberine göre; Araç alımına talebin artmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bireysel ulaşıma olan talepti. Pandeminin ikinci dalgası ile birlikte kasım ayı sonunda yeniden gündeme gelen sokağa çıkma yasakları, şirketlere giden kişilerin sayılarının yeniden azalması, evden çalışmanın yeniden artması, şehirlerarası seyahat eden kişi sayısının da yaza göre çok azalması ulaşıma olan ihtiyacın düşmesine sebep oldu. Bununla birlikte sıfır araç kampanyaları, ikinci eli yatırım aracı olarak görenleri de temkinli davranmaya itti. Bu da fiyatların biraz da olsa düşmesini sağladı.