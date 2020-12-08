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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | Rüzgar tersine döndü Son dakika | İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | Rüzgar tersine döndü Son dakika | ikinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek | Pandemi nedeniyle sıfır araba üretiminde yaşanan sorunlar, ikincil el otomobil piyasasında fiyatları yüzde 85 yukarıya çekmişti. Birçok araba markasının yıl bitene kadar hayata geçirdikleri 0 araba kampanyaları, ikinci el piyasasında ilk kez geri çekilmeye neden oldu. Giriş Tarihi: 08.12.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 09:42
Koronavirüs etkisi altında geçilmeyen her normal yılda otomotiv sektörü kasım ve aralık ayında markaların ciddi kampanyalar ile gündeme geldiği ve satışların yüksek seviyelere çıktığı aylar olarak göze çarpar. Ancak 2020 farklı kimliğini burada da gösterdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR Yaz aylarının sonlarında ve sonbaharın başında rekorlar kıran otomotiv sektörü beklentileri yine şaşırttı. Her şeye rağmen 80 bin barajını geride bırakarak son 10 yıllık kasım ayı ortalamasının üzerine çıkmasına karşın beklentiler 2020 kasımının önceki aylar gibi 90 bin adetin üzerine çıkacağı yönündeydi. Sıfır araçta yaşanan bu gelişmelere, ciddi yıl sonu kampanyaları da eklenince sıfır araçlarda markaların belirli modellerinde 20 bin TL’ye varan indirimler göze çarptı. Hal böyle olunca ikinci elde de fiyatlar gerilemeye başladı. İkinci el araç fiyatları, bu yıl içinde yüzde 80’leri aşan artışla astronomik rakamlara çıkmıştı. İlk kez fiyatlarda düşüş görüldü. TALEPTE GERİLEME VAR
İkinci el fiyatlarının yıl boyunca çok yüksek seyretmesine karşın özellikle kurumsal ikinci el firmaları yetkilileri bu fiyat artışlarının suni olduğunu, noterdeki gerçek satış rakamlarının pazarlıklar sonrası normal seviyelere çekildiğini vurguluyordu. Sıfır araçlardaki özellikle üretimde yapılan fazla mesailer ile birlikte yerli üretim araç bulunurluğu da ciddi ölçüde artınca, tüketicinin ikinci el araca yönelttiği talep azaldı.
İKİNCİ DALGA ETKİSİ
Hürriyet'in haberine göre; Araç alımına talebin artmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bireysel ulaşıma olan talepti. Pandeminin ikinci dalgası ile birlikte kasım ayı sonunda yeniden gündeme gelen sokağa çıkma yasakları, şirketlere giden kişilerin sayılarının yeniden azalması, evden çalışmanın yeniden artması, şehirlerarası seyahat eden kişi sayısının da yaza göre çok azalması ulaşıma olan ihtiyacın düşmesine sebep oldu. Bununla birlikte sıfır araç kampanyaları, ikinci eli yatırım aracı olarak görenleri de temkinli davranmaya itti. Bu da fiyatların biraz da olsa düşmesini sağladı.