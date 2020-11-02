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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? İşte merakla beklenen sorunun yanıtı İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? İşte merakla beklenen sorunun yanıtı Son dakika | İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek? Uzmanlar son noktayı koydu... Pandemi nedeniyle yavaşlayan sıfır otomobil piyasası nedeniyle, ikinci el araçlarda fiyatlar bir hayli yukarıya çıkmıştı. Uzmanlar, vatandaşın merakla beklediği otomobil fiyatlarında düşüş olacak mı? sorusuna net yanıt verdi. Giriş Tarihi: 02.11.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 13:04
İkinci el araç piyasasında artan fiyatlar, vatandaşı düşündürüyor. Araba almak isteyen birçok kişi gözünü, fiyatların düşmesini beklediği kış aylarına çevirdi. Peki kış aylarında araç fiyatlarında düşüş olacak mı? Uzmanlar açıkladı
GALERİ DEVAM EDİYOR
İkinci el otomobil pazarında koronavirüs ve dövizle birlikte yüzde yüze varan fiyat artışları yaşandı.
"FİYATLARDA İNİŞ SÖZ KONUSU OLMAZ ANCAK FİYATLARIN ARTIŞI BEKLENTİSİ İÇERİSİNDE DEĞİLİZ"
Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Oto Galericiler Dernek
Başkan Yardımcısı Akın Taymaz, ikinci el araç fiyatlarında artış ve düşüş beklemediklerini söyledi. Taymaz, "Fiyatlarda kışa doğru bir artış beklemiyoruz, ama inmesi de pek mümkün gözükmüyor. Çünkü şu anda fiyatları belirleyen ithalat, Türkiye'de üretilen yerli otomobiller ve buna bağlı satışlar. Koronavirüs sebebiyle Türkiye'deki satışlar oldukça arttı. Dövizin artmasıyla beraber fiyatlar da yükseldi. İŞTE ÇARPIŞMADAN EN SAĞLAM ÇIKAN ARABALAR
CITROEN NEMO
ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %29
SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %59
ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %74
YAYA EMNİYETİ: %55