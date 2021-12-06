06 Aralık 2021, Pazartesi
Sıfır otomobil satışlarında yeni dönem! Firmalar müşterilerinden artık bunu da istiyor
Sıfır arabalarda artan maliyetlerin yanında, firmalar yeni bir dönemi başlattı. Otomobil satıcıları müşterileriyle araçlarını hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı. Bunun amacı satın aldığı sıfır kilometre otomobili, yüksek fiyatla elinden çıkaran 'al-sat'çıları engellemek. İşte araba alım satımındaki yeni yöntem ve sıfır otomobiller için firmaların aldığı önlemin detayları
Giriş Tarihi: 06.12.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 09:20
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