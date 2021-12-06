Sıfır otomobil satışlarında yeni dönem! Firmalar müşterilerinden artık bunu da istiyor

KARA LİSTE UYGULAMASI VAR

Otomotiv sektörü 'al-sat' işine engel olmak için kara liste uygulamasına başlamıştı. SABAH Gazetesi'nde kısa bir süre önce yayımlanan habere göre kara liste, ihtiyacı için otomobil satın alan gerçek müşteriyle 'al-sat'çıları birbirinden ayırt edilebilmesi açısından kısmen de olsa etkili oldu.