Sıfır otomobil kampanyaları mayıs | 0 araba alacaklar dikkat! 50 bin lira tutarında

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Citroen, Mayıs ayında ticari araç modellerine özel kampanyaları aracılığıyla uygun alım seçenekleri sunmasıyla dikkatleri topluyor.Berlingo model ailesi, 55 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor. Ticaretin erbapları, Citroën Berlingo'nun kombi versiyonlarında nakit alımlarda da 6 bin TL'ye kadar indirim fırsatları elde ediyor. Jumpy Panelvan modellerinde ise 75 bin TL için 15 ay vadeli 0 faizli kredi imkanıyla avantaj sağlanıyor.



Citroen tarafından Mayıs ayı için hazırlanan araba kampanyasına göre C3 model otomobiller 167 Bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca bu aracı satın almak isteyen müşterilere kredi imkanı da verildiği bildirildi. Buna göre C3 model araç satın alacak olan müşteriler 50 Bin TL'lik krediyi 12 ay vadede sıfır faizli kullanabilecekler.



Citroen'in Mayıs 2021 araba kampanyasında bir diğer kampanya detayı ise C5 Aircross SUV model araç için oldu. Bu araçlara da kredi desteği veren Citroen 12 ay vade yüzde 1,09 faizli 100 Bin TL finansman desteğini duyurdu.



Citroen Yeni C4 için ise lansmana özel 219 bin TL'den başlayan fiyatlar belirlendi. Bu araç için de 12 ay vadeli 0,99 faizli 60 Bin TL kredi verileceği ilan edildi.