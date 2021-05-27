Sıfır otomobil kampanyaları mayıs | 0 araba alacaklar dikkat! 50 bin lira tutarında
Sıfır otomobil kampanyaları mayıs 2021 | Otomobil alacakların merakla beklediği haber geldi. Birçok firma mayıs ayı biterken sıfır otomobil kampanyalarına hız verdi. İşte sıfır otomobillerde 50 bin TL'ye kadar çıkan kampanyalar...
Giriş Tarihi: 27.05.2021
09:53 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
10:01
Otomobil distribütörleri çeşitli kampanyalar düzenleyerek müşteri çekmeye çalışıyor. Hürriyet'in haberine göre; Sıfır faiz, indirim kampanyaları için son tarih Mayıs ayında bitiyor.
İşte kampanyalar: GALERİ DEVAM EDİYOR
CITROEN
Citroen, Mayıs ayında ticari araç modellerine özel kampanyaları aracılığıyla uygun alım seçenekleri sunmasıyla dikkatleri topluyor.Berlingo model ailesi, 55 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor. Ticaretin erbapları, Citroën Berlingo'nun kombi versiyonlarında nakit alımlarda da 6 bin TL'ye kadar indirim fırsatları elde ediyor. Jumpy Panelvan modellerinde ise 75 bin TL için 15 ay vadeli 0 faizli kredi imkanıyla avantaj sağlanıyor.
Citroen tarafından Mayıs ayı için hazırlanan araba kampanyasına göre C3 model otomobiller 167 Bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca bu aracı satın almak isteyen müşterilere kredi imkanı da verildiği bildirildi. Buna göre C3 model araç satın alacak olan müşteriler 50 Bin TL'lik krediyi 12 ay vadede sıfır faizli kullanabilecekler. Citroen'in Mayıs 2021 araba kampanyasında bir diğer kampanya detayı ise C5 Aircross SUV model araç için oldu. Bu araçlara da kredi desteği veren Citroen 12 ay vade yüzde 1,09 faizli 100 Bin TL finansman desteğini duyurdu. Citroen Yeni C4 için ise lansmana özel 219 bin TL'den başlayan fiyatlar belirlendi. Bu araç için de 12 ay vadeli 0,99 faizli 60 Bin TL kredi verileceği ilan edildi.
DACIA Dacia sınırlı sayıdaki LPG'li Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 modeli, benzinli fiyatına 188 bin 900 TL'den başlayan avantajlı fiyatla satışa sunuluyor. Sınırlı sayıdaki Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg modeli, 152 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödeme ile Mayıs ayı boyunca tüketicilerle buluşuyor.Dokker Combi Eco-G Ambiance ECO-G 110 bg modeli ise 141 bin 900 TL'den başlayan fiyatla sahiplerini bekliyor. Marka, tüketiciler için dijital kanallar yoluyla ulaşılabilir olmaya devam ediyor. Saat 10.00-17.00 arasında seçilen herhangi bir Dacia yetkili satıcısı ile görüntülü görüşme yapabilirken, internet üzerinden 2 bin TL ön ödeme ile araç satın alma işlemi evden çıkmadan başlatılabiliyor.
FIAT
Fiat Professional, Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için "Uzatılmış Garantili Kredi" avantajını sürdürüyor.Faizlerin sıfırlandığı kampanyada, Tofaş'ta üretilen Fiat Doblo, Fiat Fiorino ve Fiat Pratico'larda 50 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanılabiliyor. Fiat Fiorino ise ay sonuna dek 119 bin 900 TL'lik fiyatla satışa sunuluyor.
HYUNDAI
Hyundai Yeni Kona modeli için 51 bin 400 liraya varan indirim yaparken aynı zamanda taksitle araba almak isteyen kişilere yönelik olarak 0.99 vade farkı ile araç kredisi kullanma imkanı sunuyor. Nakit indirimli Yeni Kona fiyat listesi şu şekilde sıralanıyor.