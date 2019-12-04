Sıfır otomobil fiyatlarında Aralık kampanyası! Sıfır faizle 1250 TL taksitler sıfır araba almak mümkün!

Sıfır otomobil satışlarında son fırsatlar! Kredi faiz oranlarında yaşanan set düşüşle birlikte konut gibi, araç satışları da patladı. Tüm otomobil firmaları yılın son kampanyaları ile araç satışlarını olabildiğince artırmanın peşinde. Firmalar birbiri ile yarışırken, kredi için de vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Anlaşmalı bankalar aracılığı ile 0,49-0,69 gibi faiz oranları ile kredi kullandırılabiliyor. Bazı firmalar ise daha da ileri giderek kendi finansman destekleri sayesinde sıfır faiz ile kredi imkanı sunuyor. Kasım ayında araç satışları zirve noktasına ulaşırken, Aralık ayının ilk günü itibarıyla bazı firmaların otomobil fiyatlarına 7 bin ila 10 bin TL arasında zam yaptığı gelen bilgiler arasında. Ancak uzmanlar, hurda teşvikinin 31 Aralık 2020'de son bulacak olması ve kampanyaların yeni yılda devam edip etmeyeceğine dair belirsizlik nedeniyle otomobil almak için en uygun zaman olduğunu belirtiyor. Üstelik yeni yılda gelecek yeni modeller ile 2019 model sıfır araçların da fiyatlarının artması muhtemel. Sizin için yılın son otomobil kampanyalarını derledik. İşte Citroen, Fiat, Renault, Ford ve diğer sıfır otomobil kampanyaları...