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Sıfır otomobil fiyatlarında Aralık kampanyası! Sıfır faizle 1250 TL taksitler sıfır araba almak mümkün!

Taşıt kredisi faizlerinin düşmesi ile sıfır otomobil satışları patladı. Ticari araçlarda ekstra kampanyalara gidildi. Bu kampanyalar ile sektördeki hareketlilik iyice arttı. Birçok otomobil firması bankalarla özel anlaşmalar gerçekleştiriyor. Araç alımlarında faizler 0,49'lara kadar gerilemiş durumda. Firmalar bunun dışında kendi bütçelerinden destek sağlayarak sıfır faiz uygulamasını da hayata geçirdi. Uzmanlar sıfır araç almak için en doğru zaman olduğunu belirtiyor. Sıfır otomobil kampanyaları öyle cazip noktalara geldi ki, ikinci el otomobillerin fiyatları sıfırlarla aynı seviyeye geldi. Sıfır araçların satışı tavan rakamlara ulaşırken ikinci el araçlarda ise tam tersi durum hakim. Biz de yılın son fırsatlarını derledik. İşte en uygun faizlerle sıfır araba satışları...

Giriş Tarihi: 04.12.2019 13:00 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 13:05
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Sıfır otomobil fiyatlarında Aralık kampanyası! Sıfır faizle 1250 TL taksitler sıfır araba almak mümkün!

Sıfır otomobil satışlarında son fırsatlar! Kredi faiz oranlarında yaşanan set düşüşle birlikte konut gibi, araç satışları da patladı. Tüm otomobil firmaları yılın son kampanyaları ile araç satışlarını olabildiğince artırmanın peşinde. Firmalar birbiri ile yarışırken, kredi için de vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Anlaşmalı bankalar aracılığı ile 0,49-0,69 gibi faiz oranları ile kredi kullandırılabiliyor. Bazı firmalar ise daha da ileri giderek kendi finansman destekleri sayesinde sıfır faiz ile kredi imkanı sunuyor. Kasım ayında araç satışları zirve noktasına ulaşırken, Aralık ayının ilk günü itibarıyla bazı firmaların otomobil fiyatlarına 7 bin ila 10 bin TL arasında zam yaptığı gelen bilgiler arasında. Ancak uzmanlar, hurda teşvikinin 31 Aralık 2020'de son bulacak olması ve kampanyaların yeni yılda devam edip etmeyeceğine dair belirsizlik nedeniyle otomobil almak için en uygun zaman olduğunu belirtiyor. Üstelik yeni yılda gelecek yeni modeller ile 2019 model sıfır araçların da fiyatlarının artması muhtemel. Sizin için yılın son otomobil kampanyalarını derledik. İşte Citroen, Fiat, Renault, Ford ve diğer sıfır otomobil kampanyaları...

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Sıfır otomobil fiyatlarında Aralık kampanyası! Sıfır faizle 1250 TL taksitler sıfır araba almak mümkün!

İşte sıfır ve ucuza alınacak arabalar

Volkswagen Polo 1.0

Düz vites

112 bin 900 lira

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Sıfır otomobil fiyatlarında Aralık kampanyası! Sıfır faizle 1250 TL taksitler sıfır araba almak mümkün!

Citroen

30 bin liraya 12 ay vadede yüzde 0 faiz

50 bin liraya 12 ayda yüzde 0.59 faiz

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Sıfır otomobil fiyatlarında Aralık kampanyası! Sıfır faizle 1250 TL taksitler sıfır araba almak mümkün!

Toyota Corolla

1.6 Vision düz vites 127 bin 100 lira

50 bin liraya yüzde 0.69 faiz oranı ve 36 ay vade

Toyota Yaris 1.0 Life 100 bin 500 lira

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Sıfır otomobil fiyatlarında Aralık kampanyası! Sıfır faizle 1250 TL taksitler sıfır araba almak mümkün!

Fiat Egea 1.4 Fire 74 bin 450 lira

31 bin 100 lira peşin, ayda 2 bin lira ödeme, 24 ay vade