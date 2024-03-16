Sıfır faiz ile 200 bin TL kredi imkanı! Uygun fiyatlı kredi ile aracını yenilemek isteyenlere Fiat’tan kampanya

SIFIR FAİZ ORANI İLE 200 BİN TL KREDİ FIRSATI!

Kampanya; 200.000 TL kredi, 12 ay taksit, %0 faiz oranı, aylık 16.666,67 TL ödeme seçeneği ile (aylık maliyet oranı %0,1000, yıllık toplam maliyet oranı %1,1669) veya 300.000 TL kredi, 24 ay taksit, %2,39 faiz oranı, aylık 17.919,03 TL ödeme seçeneği ile (aylık maliyet oranı %3,1200, yıllık toplam maliyet oranı %44,5920) kullanacağınız Yapı ve Kredi Bankası gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımına dair kredilerde geçerlidir. Bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere; 200.000 TL kredi, 12 ay kredi kampanyasından yararlanmak istemeniz halinde 1.269,40 TL, 300.000 TL kredi, 24 ay kredi kampanyasından yararlanmak istemeniz halinde 1.844,40 TL kullandırım ücreti talep edilecektir. Azami kredi tutarı BDDK tarafından belirlenen yasal limitlere göre her bir araçta farklılık gösterebilir.

SIFIR FİAT EGEA MART AYI FİYAT LİSTESİ!