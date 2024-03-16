16 Mart 2024, Cumartesi
Sıfır faiz ile 200 bin TL kredi imkanı! Uygun fiyatlı kredi ile aracını yenilemek isteyenlere Fiat'tan kampanya
Fiat'tan sıfır faiz 200 bin TL kredi kampanyası! Fiat yetkili bayinde 2 Nisan 2024 tarihine kadar herhangi bir sıfır Egea modeli almak isteyen herkese 200 bin TL kredi sıfır faiz fırsatı ile sunulacak. İşte kampanyanın detayları ve 2023-2024 Fiat Egea güncel fiyat listesi…
Giriş Tarihi: 16.03.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 09:02
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