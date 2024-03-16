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Haberler Galeri Sıfır faiz ile 200 bin TL kredi imkanı! Uygun fiyatlı kredi ile aracını yenilemek isteyenlere Fiat'tan kampanya

Sıfır faiz ile 200 bin TL kredi imkanı! Uygun fiyatlı kredi ile aracını yenilemek isteyenlere Fiat'tan kampanya

Fiat'tan sıfır faiz 200 bin TL kredi kampanyası! Fiat yetkili bayinde 2 Nisan 2024 tarihine kadar herhangi bir sıfır Egea modeli almak isteyen herkese 200 bin TL kredi sıfır faiz fırsatı ile sunulacak. İşte kampanyanın detayları ve 2023-2024 Fiat Egea güncel fiyat listesi…

Giriş Tarihi: 16.03.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 09:02
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Sıfır faiz ile 200 bin TL kredi imkanı! Uygun fiyatlı kredi ile aracını yenilemek isteyenlere Fiat’tan kampanya

Fiat sıfır araç fiyat kampanyası 2024 Mart ayında da devam ediyor. Yeni ayla birlikte güncel fiyat listesini açıklayan otomobil üreticisi sıfır faiz oranı ile 200 bin TL kredi imkanı sunuyor. Aracını yenilemek isteyenleri cezbedecek kampanya 2 Nisan tarihine kadar 0 km 2023 ve 2024 yılı Egea modelleri için geçerli olacak. İşte sıfır Fiat Egea kampanyası ve merak edilen fiyat listesi…

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Sıfır faiz ile 200 bin TL kredi imkanı! Uygun fiyatlı kredi ile aracını yenilemek isteyenlere Fiat’tan kampanya

SIFIR FAİZ ORANI İLE 200 BİN TL KREDİ FIRSATI!

Kampanya; 200.000 TL kredi, 12 ay taksit, %0 faiz oranı, aylık 16.666,67 TL ödeme seçeneği ile (aylık maliyet oranı %0,1000, yıllık toplam maliyet oranı %1,1669) veya 300.000 TL kredi, 24 ay taksit, %2,39 faiz oranı, aylık 17.919,03 TL ödeme seçeneği ile (aylık maliyet oranı %3,1200, yıllık toplam maliyet oranı %44,5920) kullanacağınız Yapı ve Kredi Bankası gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımına dair kredilerde geçerlidir. Bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere; 200.000 TL kredi, 12 ay kredi kampanyasından yararlanmak istemeniz halinde 1.269,40 TL, 300.000 TL kredi, 24 ay kredi kampanyasından yararlanmak istemeniz halinde 1.844,40 TL kullandırım ücreti talep edilecektir. Azami kredi tutarı BDDK tarafından belirlenen yasal limitlere göre her bir araçta farklılık gösterebilir.

SIFIR FİAT EGEA MART AYI FİYAT LİSTESİ!

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Sıfır faiz ile 200 bin TL kredi imkanı! Uygun fiyatlı kredi ile aracını yenilemek isteyenlere Fiat’tan kampanya

2024 Model Sıfır Egea Fiyat Listesi

Easy 1.4 Fire 95 HP 909.900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP 1.083.900 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.240.900 TL

Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.372.900 TL

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Sıfır faiz ile 200 bin TL kredi imkanı! Uygun fiyatlı kredi ile aracını yenilemek isteyenlere Fiat’tan kampanya

Urban 1.4 Fire 95 HP 964.900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP 1.138.900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP 1.197.900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.295.900 TL

Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.417.900 TL

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Sıfır faiz ile 200 bin TL kredi imkanı! Uygun fiyatlı kredi ile aracını yenilemek isteyenlere Fiat’tan kampanya

Lounge 1.4 Fire 95 HP 1.019.900 TL

Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 1.193.900 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.350.900 TL

Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.472.900 TL