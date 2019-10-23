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Şahin'i hangardan çıkardı! Teklif üstüne teklif yağıyor...
Eski otomobil meraklısı bir kişinin İstanbul'dan aldığı 1994 model Tofaş Şahin'e teklif üstüne teklif geliyor. Hiç kullanılmamış olan arabanın koltuklarındaki naylonlar bile duruyordu. Ancak daha da ilginç olan bu kişinin hikayesi ve arabaya teklif edilen fiyat oldu. TOFAŞ'ın kuş serisi otomobillerini bilmeyen yoktur. Bir zamanlar en fazla satan otomobillerin başında Şahin geliyordu. Daha sonra üretimden kalkan otomobil severleri üzmüştü. TOFAŞ Türk Otomobil Sanayi AŞ'nin Bursa'daki tesislerinde 1981 yılında üretimine başlanan, uzun bir döneme damgasını vurduktan sonra 2001'de seri üretimine son verilen "Kuş Serisi" araçlar olarak bilinmektedir.
Giriş Tarihi: 23.10.2019 06:41 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 06:42
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