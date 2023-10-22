Sahibinden 400 bin TL altı satın alabileceğiniz ikinci el araç modelleri: Fiat, Dacia, Raneult, Opel, Peugeot, Ford, Volkswagen…

İkinci el araç fiyatlarında görülen aşırı yükseliş ile birlikte düşük bütçeli ikinci el temiz araçlar rağbet görmeye başladı. Bu araçlar sıfır ve yüksek fiyatlı araçlara kıyasla hızlı alınıp satılabiliyor. Ayrıca diğer araçlara kıyasla parça maliyetleri de kullanıcılarının cebini yormuyor. Türkiye'nin her yerinden satışa sunulan binlerce ikinci el araç modellerinin fiyatları, kaza durumu, değişeni, kilometresi veya yaşı gibi daha birçok neden ötürü farklılıklar gösteriyor. Bizde sizler için 400 bin TL altında sahibinden satışa sunulan 2. El araç modellerini listeledik.