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Peugeot 206’nın şoke eden değişimi! Görenler şaştı kaldı

Fransız otomobil üreticisi birçok süper modele imza attı. Peugeot 206'da bunlardan biri... Efsane kasa Peugeot 206 otomobilini yenilemek isteyen adam üzerinde eskimiş kasasında değişiklikler yapmak istedi. İlk önce aracın boyasını kaldıran otomobil tutkunu yaptığı şoke eden değişimlerle adeta büyüledi. İşte kare kare Peugeot 206'nın çarpıcı değişimi...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 16:07
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Peugeot 206’nın şoke eden değişimi! Görenler şaştı kaldı

Fransız otomobil üreticisi birçok süper modele imza attı. Peugeot 206'da bunlardan biri...

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  • 131
Peugeot 206’nın şoke eden değişimi! Görenler şaştı kaldı

Efsane kasa Peugeot 206 otomobilini yenilemek isteyen adam üzerinde eskimiş kasasında değişiklikler yapmak istedi.

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  • 131
Peugeot 206’nın şoke eden değişimi! Görenler şaştı kaldı

İlk önce aracın boyasını kaldıran otomobil tutkunu yaptığı şoke eden değişimlerle adeta büyüledi.

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Peugeot 206’nın şoke eden değişimi! Görenler şaştı kaldı

İşte kare kare Peugeot 206'nın çarpıcı değişimi...

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  • 131
Peugeot 206’nın şoke eden değişimi! Görenler şaştı kaldı