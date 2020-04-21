Peugeot 206’nın şoke eden değişimi! Görenler şaştı kaldı

Fransız otomobil üreticisi birçok süper modele imza attı. Peugeot 206'da bunlardan biri... Efsane kasa Peugeot 206 otomobilini yenilemek isteyen adam üzerinde eskimiş kasasında değişiklikler yapmak istedi. İlk önce aracın boyasını kaldıran otomobil tutkunu yaptığı şoke eden değişimlerle adeta büyüledi. İşte kare kare Peugeot 206'nın çarpıcı değişimi...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 16:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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