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Otomobilde bu ikaz lambası yanıyorsa servise gidin yoksa...

Yolda kalan otomobil sürücülerinin birçoğu araçlarının neden arıza yaptığını bile bilmiyor. Aslında otomobiller ne tür sorunlar çıkartabileceğini belli bir oranda sürücüye bildiriyor ancak sürücülerin ikaz ışıklarının anlamlarını bilmemesi beklenen acı sonu getiriyor. Otomobillerdeki ikaz ışıklarının anlamları çoğu zaman da hayat kurtarıyor. Önemsiz olarak önemsenmeyen otomobillerdeki ikaz ışıklarının anlamları sizler için derlendi. İşte otomobillerde bulunan ikaz ışıkları ve anlamları...

Giriş Tarihi: 19.10.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 11:04
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Otomobilde bu ikaz lambası yanıyorsa servise gidin yoksa...

Otomobillerde bulunan ikaz ışıkları hayat kurtarmasına rağmen birçok sürücü tarafından anlamları bile bilinmiyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli. Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte otomobillerde bulunan araç ikaz lambaları ve anlamları...

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Otomobilde bu ikaz lambası yanıyorsa servise gidin yoksa...

İşte ikaz lambaları ve anlamları...

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Otomobilde bu ikaz lambası yanıyorsa servise gidin yoksa...

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

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Otomobilde bu ikaz lambası yanıyorsa servise gidin yoksa...

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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Otomobilde bu ikaz lambası yanıyorsa servise gidin yoksa...

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR