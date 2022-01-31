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Haberler Galeri MTV 1. taksit son ödeme bugün! 2022 GİB MTV ödeme nasıl yapılır? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

MTV 1. taksit son ödeme bugün! 2022 GİB MTV ödeme nasıl yapılır? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV'nin 1. taksit ödemesinde son viraja girildi. 2022 yılına ait 1. taksit ödemeleri bugün sona erecek. Henüz ilk taksit ödemesini yapmayanların bugün içerisinde ödemelerini gerçekleştirmesi gerekiyor. MTV taksit ödeme işlemleri ve 2022 MTV tutarları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 GİB MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 10:19
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MTV 1. taksit son ödeme bugün! 2022 GİB MTV ödeme nasıl yapılır? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2022 yılına ilişkin birinci taksit ödeme süresi, 31 Ocak Pazartesi günü sona eriyor. Taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettirilen MTV'nin ilk taksit ödemesinin bugün yapılması gerekiyor. Yılda iki taksitte ödenen MTV ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 GİB MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MTV 1. taksit son ödeme bugün! 2022 GİB MTV ödeme nasıl yapılır? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

MTV 1. TAKSİT SON ÖDEME BUGÜN

Yılda iki taksit şeklinde ödenen MTV'nin 2022 yılı birinci taksit ödemesi bugün tamamlanacak. GİB tarafından yapılan açıklamaya göre, MTV yılda iki defa ödeniyor. Ocak ve Temmuz aylarında ödenmesi gerek MTV'nin 2022 yılı 1. taksit ödemesi 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek. İkinci taksit ödemeleri ise 01-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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MTV 1. taksit son ödeme bugün! 2022 GİB MTV ödeme nasıl yapılır? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

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MTV 1. taksit son ödeme bugün! 2022 GİB MTV ödeme nasıl yapılır? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

3- gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün

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MTV 1. taksit son ödeme bugün! 2022 GİB MTV ödeme nasıl yapılır? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

2022 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, yüzde 25 olarak tespit edilmişti.