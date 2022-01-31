MTV 1. taksit son ödeme bugün! 2022 GİB MTV ödeme nasıl yapılır? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2022 yılına ilişkin birinci taksit ödeme süresi, 31 Ocak Pazartesi günü sona eriyor. Taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettirilen MTV'nin ilk taksit ödemesinin bugün yapılması gerekiyor. Yılda iki taksitte ödenen MTV ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 GİB MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...