HaberlerGaleriMTV 1. taksit son ödeme bugün! 2022 GİB MTV ödeme nasıl yapılır? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?
MTV 1. taksit son ödeme bugün! 2022 GİB MTV ödeme nasıl yapılır? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV'nin 1. taksit ödemesinde son viraja girildi. 2022 yılına ait 1. taksit ödemeleri bugün sona erecek. Henüz ilk taksit ödemesini yapmayanların bugün içerisinde ödemelerini gerçekleştirmesi gerekiyor. MTV taksit ödeme işlemleri ve 2022 MTV tutarları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 GİB MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır? 2022 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...