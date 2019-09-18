BİZE ULAŞIN
Mercedes koltuğundan bakın neler çıktı!
Buldukları her şeyi kesip içinden çıkanları göstererek YouTube'ta fenomen olan baba oğul bu kez son model Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu gözüne kestirdi. Mercedes'in koltuğunun adeta içini dışına çıkaran fenomen YouTuber'ların bu videosu çok konuşuldu. Peki otomobil koltuklarının içinde gerçekte ne var? İşte fenomen baba-oğul YouTuber'ların YouTube'ta milyonlarca izlenen o görüntüleri...
Giriş Tarihi: 18.09.2019 23:53 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 23:54
- 1
- 127
Mercedes koltuğundan bakın neler çıktı!
- 2
- 127
Mercedes koltuğundan bakın neler çıktı!
- 3
- 127
Mercedes koltuğundan bakın neler çıktı!
- 4
- 127
Mercedes koltuğundan bakın neler çıktı!
- 5
- 127
Mercedes koltuğundan bakın neler çıktı!