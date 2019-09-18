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Mercedes koltuğundan bakın neler çıktı!

Buldukları her şeyi kesip içinden çıkanları göstererek YouTube'ta fenomen olan baba oğul bu kez son model Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu gözüne kestirdi. Mercedes'in koltuğunun adeta içini dışına çıkaran fenomen YouTuber'ların bu videosu çok konuşuldu. Peki otomobil koltuklarının içinde gerçekte ne var? İşte fenomen baba-oğul YouTuber'ların YouTube'ta milyonlarca izlenen o görüntüleri...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 23:53 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 23:54
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Mercedes koltuğundan bakın neler çıktı!
Mercedes koltuğundan bakın neler çıktı!

Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!

Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.

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Mercedes koltuğundan bakın neler çıktı!
Mercedes koltuğundan bakın neler çıktı!

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

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Mercedes koltuğundan bakın neler çıktı!
Mercedes koltuğundan bakın neler çıktı!
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Mercedes koltuğundan bakın neler çıktı!
Mercedes koltuğundan bakın neler çıktı!
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Mercedes koltuğundan bakın neler çıktı!
Mercedes koltuğundan bakın neler çıktı!