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Lüks otomobiller yarı fiyatına satılıyor! İşte hacizli otomobil fiyatları...

İkinci el araba almayı düşünenler dikkat! İkinci el otomobil almaya bütçesi yetmeyenler için rayiç bedelinden çok daha ucuza otomobil almak mümkün hale geliyor. Sahiplerinin herhangi bir borcunu ödeyememesinden dolayı haciz konulan arabalar icra daireleri aracılığıyla satışa çıkıyor. Piyasadaki emsal fiyatlarına oranla yüzde 30-40 oranında daha uygun fiyatla satılan arabalara teklif yağıyor. İcralık arabaları esatis.uyap.gov.tr adresinden ücretsiz üyelik açarak takip edebiliyorsunuz. İşte yarı fiyatına satılan otomobiller...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 06:57 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 06:58
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Lüks otomobiller yarı fiyatına satılıyor! İşte hacizli otomobil fiyatları...

Otomobil almak birçok kişinin bütçesini aşabiliyor. Fakat 2. el otomobil almak için öyle bir yöntem var ki çoğu insan için adeta büyük frısat. Sahiplerinin herhangi bir borcunu ödeyememesinden dolayı haciz konulan arabalar icra daireleri aracılığıyla satışa çıkıyor. Birbirinden lüks otomobiller neredeyse yarı fiyatına alıcı buluyor.

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Lüks otomobiller yarı fiyatına satılıyor! İşte hacizli otomobil fiyatları...

Piyasadaki emsal fiyatlarına oranla yüzde 30-40 oranında daha uygun fiyatla satılan arabalara teklif yağıyor.

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Lüks otomobiller yarı fiyatına satılıyor! İşte hacizli otomobil fiyatları...

Birbirinden lüks otomobiller neredeyse yok fiyatına alıcı buluyor.

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Lüks otomobiller yarı fiyatına satılıyor! İşte hacizli otomobil fiyatları...

İcra dairesinden araba almak isteyen herkes teminatını yatırdıktan sonra ihaleye katılabilir. Eğer ihaleyi kazanamazsanız teminatınız geri iade ediliyor.

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Lüks otomobiller yarı fiyatına satılıyor! İşte hacizli otomobil fiyatları...

İcralık arabaları esatis.uyap.gov.tr adresinden ücretsiz üyelik açarak takip edebiliyorsunuz.