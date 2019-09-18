Lüks otomobiller yarı fiyatına satılıyor! İşte hacizli otomobil fiyatları...
İkinci el araba almayı düşünenler dikkat! İkinci el otomobil almaya bütçesi yetmeyenler için rayiç bedelinden çok daha ucuza otomobil almak mümkün hale geliyor. Sahiplerinin herhangi bir borcunu ödeyememesinden dolayı haciz konulan arabalar icra daireleri aracılığıyla satışa çıkıyor. Piyasadaki emsal fiyatlarına oranla yüzde 30-40 oranında daha uygun fiyatla satılan arabalara teklif yağıyor. İcralık arabaları esatis.uyap.gov.tr adresinden ücretsiz üyelik açarak takip edebiliyorsunuz. İşte yarı fiyatına satılan otomobiller...
Giriş Tarihi: 18.09.2019 06:57Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 06:58