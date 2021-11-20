Kasım ayı en ucuz arabalar | İşte Toyota Fiat Kia Ford Renault Dacia kasım ayı fiyat listesi

Kasım ayı en ucuz araba fiyatları | Otomotiv sektörü aylardır dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün etkisinden kurtulamadı. Birçok firma sıfır araç çıkarmakta büyük zorluk çekerken, piyasadaki talebe de yanıt veremiyor. Artan otomobil isteği de mevcut araçların fiyatlarını oldukça yukarıya çekti. İşte Toyota Fiat Kia Ford Renault Dacia kasım ayı fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 20.11.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 11:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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