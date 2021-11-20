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Kasım ayı en ucuz arabalar | İşte Toyota Fiat Kia Ford Renault Dacia kasım ayı fiyat listesi

Kasım ayı en ucuz araba fiyatları | Otomotiv sektörü aylardır dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün etkisinden kurtulamadı. Birçok firma sıfır araç çıkarmakta büyük zorluk çekerken, piyasadaki talebe de yanıt veremiyor. Artan otomobil isteği de mevcut araçların fiyatlarını oldukça yukarıya çekti. İşte Toyota Fiat Kia Ford Renault Dacia kasım ayı fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 20.11.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 11:06
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Kasım ayı en ucuz arabalar | İşte Toyota Fiat Kia Ford Renault Dacia kasım ayı fiyat listesi
Otomobil piyasasında her geçen ay yapılan zamlar Kasım ayında da yapıldı. En ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 191 bin 900 liraya ulaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kasım ayı en ucuz arabalar | İşte Toyota Fiat Kia Ford Renault Dacia kasım ayı fiyat listesi
Otomobil satışları her geçen ay rekor kırmaya devam ediyor. Fiyatlardan bağımsız olarak talebin artıyor olması da fiyatları yukarı çekiyor. Koronavirüs nedeniyle bir süre kapalı kalan otomobil fabrikaları şimdi de çip krizinden dolayı üretim yavaşlatıyor ya da fabrikalarda üretime geçici olarak ara veriyorlar.
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Kasım ayı en ucuz arabalar | İşte Toyota Fiat Kia Ford Renault Dacia kasım ayı fiyat listesi
Arz kısıntısı, pandemi koşulları, dövizdeki dalgalanma otomobil fiyatlarını yükseltiyor. İşte en ucuz sıfır otomobiller
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Kasım ayı en ucuz arabalar | İşte Toyota Fiat Kia Ford Renault Dacia kasım ayı fiyat listesi
Alfa Romeo Giulia 1.104.950 lira
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Kasım ayı en ucuz arabalar | İşte Toyota Fiat Kia Ford Renault Dacia kasım ayı fiyat listesi
Audi A3 495 bin 589 lira