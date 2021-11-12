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Haberler Galeri İşte 2021'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Türkiye'de alıcıların gözleri bu araçlarda

İşte 2021'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Türkiye'de alıcıların gözleri bu araçlarda

2021 yılında otomobil alacaklar fiyat-performans karşılaştırması yaptıktan sonra kampanyaları da değerlendirerek tercihlerini yaptı. Otomobil fiyatları yapılan kampanyalarla güncellenmeye devam ederken, 2021'de en çok satılan arabalar listesi de ortaya çıktı. İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller.

Giriş Tarihi: 12.11.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 10:00
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İşte 2021’de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Türkiye’de alıcıların gözleri bu araçlarda

En çok satılan otomobiller listesi açıklandı. Türkiye'de araba alacaklar 2021'de de fiyat-performans karşılaştırmasının ardından ortaya çıkan tabloya göre otomobil alımlarını gerçekleştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte 2021’de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Türkiye’de alıcıların gözleri bu araçlarda

İşte 2021'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller;

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İşte 2021’de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Türkiye’de alıcıların gözleri bu araçlarda

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 235.300 TL

1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 247.500 TL

1.0 TSI 95 PS DSG Life - 265.400 TL

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İşte 2021’de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Türkiye’de alıcıların gözleri bu araçlarda

VOLKSWAGEN

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 255.200 TL

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İşte 2021’de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Türkiye’de alıcıların gözleri bu araçlarda

SEAT

Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 215.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 259.000 TL