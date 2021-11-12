12 Kasım 2021, Cuma
İşte 2021'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Türkiye'de alıcıların gözleri bu araçlarda
2021 yılında otomobil alacaklar fiyat-performans karşılaştırması yaptıktan sonra kampanyaları da değerlendirerek tercihlerini yaptı. Otomobil fiyatları yapılan kampanyalarla güncellenmeye devam ederken, 2021'de en çok satılan arabalar listesi de ortaya çıktı. İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller.
Giriş Tarihi: 12.11.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 10:00
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