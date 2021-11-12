İşte 2021'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Türkiye'de alıcıların gözleri bu araçlarda

2021 yılında otomobil alacaklar fiyat-performans karşılaştırması yaptıktan sonra kampanyaları da değerlendirerek tercihlerini yaptı. Otomobil fiyatları yapılan kampanyalarla güncellenmeye devam ederken, 2021'de en çok satılan arabalar listesi de ortaya çıktı. İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller.