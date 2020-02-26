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İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? İkinci el otomobil satışlarında rekor!

İkinci el otomobil satışlarında büyük artış! 2019 sonu itibarıyla ikinci el otomobil satışlarında başlayan yükseliş ivmesi fiyatlarda da artışa neden oldu. 1 yaşındaki otomobil satışlarında yüzde 30 daralma görülürken, 8 yaş otomobillerde ise yüzde 105 oranında artış görüldü. Sektör temsilcileri ikinci el araç fiyatlarının düşmesini beklemiyor. Sıfır araç fiyatlarının arttığı sürece ikinci el araç fiyatlarının da artacağı belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 26.02.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 16:55
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İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? İkinci el otomobil satışlarında rekor!

İkinci el otomobil fiyatları 2019 yıl sonunda itibaren başlayan yükseliş ivmesi ile fiyatları yarıya yakın artırdı. 1 yaşındaki otomobil satışlarında yüzde 30 daralma görülürken en yüksek artış ise yüzde 105 artışla 8 yaş otomobillerde gerçekleşti.

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İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? İkinci el otomobil satışlarında rekor!

Kredi faizlerinin düşmesi ve kampanyaların etkisi ile sıfır araç stoku azaldı.

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İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? İkinci el otomobil satışlarında rekor!

İkinci el araç fiyatlarının 2019 yılında yüzde 36 arttığını belirten uzmanlar, "Biz 2020'de de adet bazında rekor kıracağını düşünüyoruz. 8 milyonlara ulaşan bir ikinci el pazarı göreceğiz. İkinci el otomobil fiyatlarında en yüksek fiyatlar 1-3 yaş arası otomobillerde." dedi.

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İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? İkinci el otomobil satışlarında rekor!

Buna göre; 1 yaşındaki otomobil satışlarında yüzde 30 daralma görülürken 2 yaşındaki otomobillerde yüzde 6'lık düşüş söz konusu.

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İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? İkinci el otomobil satışlarında rekor!

En yüksek artış ise yüzde 105 artışla 8 yaş otomobillerde.