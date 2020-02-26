İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? İkinci el otomobil satışlarında rekor!

İkinci el otomobil satışlarında büyük artış! 2019 sonu itibarıyla ikinci el otomobil satışlarında başlayan yükseliş ivmesi fiyatlarda da artışa neden oldu. 1 yaşındaki otomobil satışlarında yüzde 30 daralma görülürken, 8 yaş otomobillerde ise yüzde 105 oranında artış görüldü. Sektör temsilcileri ikinci el araç fiyatlarının düşmesini beklemiyor. Sıfır araç fiyatlarının arttığı sürece ikinci el araç fiyatlarının da artacağı belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 26.02.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 16:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





