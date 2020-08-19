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İkinci el otomobil fiyatları burada yüzde 50 daha ucuz! İşte marka marka model model o liste

Pandemi süreci ile birlikte otomotiv sektörüne olan ilgi her geçen gün artıyor. Milyonlarca araç sürücüsü ikinci el otomobil piyasasından araba almak için sıraya girmiş durumda. Yüksek fiyatlar nedeniyle kullanıcılarını zorlayan ikinci el araçları, yüzde 50 daha ucuz almak mümkün. İşte bilinmesi gereken o yöntem.

Giriş Tarihi: 19.08.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 10:19
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İkinci el otomobil fiyatları burada yüzde 50 daha ucuz! İşte marka marka model model o liste
İkinci el otomobil fiyatları burada yüzde 50 daha ucuz! İşte marka marka model model o liste

Hürriyet'in haberine göre; İkinci el otomobil fiyatlarına her geçen gün artış gelmesiyle birlikte otomobil alacak olanlar farklı alanlara yönelmeye başladı. Herhangi bir sebeple borcunu ödeyememiş ya da yükümlülüklerini gerçekleştirememiş olanların icralık olan araçları oldukça uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. e-İhale sistemiyle internet üzerinden beğenilen araçlar bulundukları otoparklarda incelenme imkanına da sahip oluyor. Otomobillere göre fiyatlar değişkenlik gösterirken piyasaya göre yüzde 20 ile yüzde 50 oranında daha ucuza otomobil sahibi olunabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el otomobil fiyatları burada yüzde 50 daha ucuz! İşte marka marka model model o liste
İkinci el otomobil fiyatları burada yüzde 50 daha ucuz! İşte marka marka model model o liste

Fiat Linea 2013 model

İhale başlangıç fiyatı: 26500 lira

Muhammen bedel: 50000 lira

Piyasa fiyatı: 70000 lira

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İkinci el otomobil fiyatları burada yüzde 50 daha ucuz! İşte marka marka model model o liste
İkinci el otomobil fiyatları burada yüzde 50 daha ucuz! İşte marka marka model model o liste

Audi A3 2015 model

İhale başlangıç fiyatı: 58500 lira

Muhammen bedeli: 112000 lira

Piyasa fiyatı: 230000 lira

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İkinci el otomobil fiyatları burada yüzde 50 daha ucuz! İşte marka marka model model o liste
İkinci el otomobil fiyatları burada yüzde 50 daha ucuz! İşte marka marka model model o liste

Volkswagen Jetta 2014 model

İhale başlangıç fiyatı: 50000 lira

Muhammen bedeli: 100000 lira

Piyasa fiyatı: 130000 lira

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İkinci el otomobil fiyatları burada yüzde 50 daha ucuz! İşte marka marka model model o liste
İkinci el otomobil fiyatları burada yüzde 50 daha ucuz! İşte marka marka model model o liste

Citroen C-Elysee 2015 model

İhale başlangıç fiyatı: 39500 lira

Muhammen bedeli: 72000 lira

Piyasa fiyatı: 115000 lira