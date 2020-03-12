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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 2020 Şubat'ta en çok satılan ikinci el araba markaları

Türkiye'de milyonlarca araç sürücüsünün tercih ettiği otomobil markası belli oldu. Sıfır araçların yeni modellerinin bir kısmı Türkiye pazarına gelirken, büyük kısmı henüz gelmedi. Piyasada sıfır araç bulmakta zorlanan araç sürücüleri, çareyi ikinci el otomobil pazarında buldu. İkinci el otomobil alımlarında Şubat ayında en çok o marka araç sattı. İşte 2020 Şubat'ta en çok satılan ikinci el araba markaları...

Giriş Tarihi: 12.03.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 14:30
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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 2020 Şubat'ta en çok satılan ikinci el araba markaları

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası belli oldu.

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 2020 Şubat'ta en çok satılan ikinci el araba markaları

İşte Şubat ayında Türkiye'de en çok satan ikinci el otomobil markaları...

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 2020 Şubat'ta en çok satılan ikinci el araba markaları

VOLKSWAGEN

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 2020 Şubat'ta en çok satılan ikinci el araba markaları

RENAULT

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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 2020 Şubat'ta en çok satılan ikinci el araba markaları

FORD